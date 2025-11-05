Biatorbágyon nyílt meg a Kifli.hu új, 16 500 négyzetméteres automatizált raktára, amely a magyar online élelmiszer-logisztika egyik legnagyobb fejlesztése az elmúlt években. A több tízmillió eurós beruházás nem csupán mérete, hanem az alkalmazott technológiai megoldások miatt is mérföldkő: ez az anyacég Rohlik Group legmodernebb és egyben legnagyobb raktára, ahol közel 5000 négyzetméteren beépített automatizált rendszer működik. A teljes kapacitás beállását követően a raktár naponta 12 500 rendelést tud majd feldolgozni és kiszállítani.

Az új rendszer lényege, hogy a termékek 80 százalékának esetében nem a dolgozók mennek a termékekhez, hanem a termékek hozzájuk – ez az úgynevezett „goods-to-picker” megoldás, amely jelentősen felgyorsítja a rendelések összekészítését. A munkafolyamatok ennek köszönhetően akár háromszor gyorsabbak lehetnek, minimalizálva a hibaarányt és optimalizálva az erőforrások felhasználását.

A mesterséges intelligencián alapuló készletkezelés, valamint a szén-dioxid-alapú hűtőrendszer, a LED világítás, a napelemek és a korszerű hőszigetelés mind hozzájárulnak a hatékony és fenntartható működéshez. A nagyságrendileg 200 robotból és 60 ezer tárolóegységből álló rendszerben közel 20 ezer termék van, amit a robotok automatikusan juttatnak el a csomagoláshoz és ezek a számok a kapacitásnövekedéssel tovább fognak emelkedni.

A folyamatos optimalizálásnak köszönhetően a Kifli.hu azon dolgozik, hogy a teljes budai oldalt – mintegy 570 000 embert – akár két órán belül ki tudjon szolgálni.