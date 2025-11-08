A budapesti lakáspiaci trendekkel szembe menve, több ezer, a panellakások áránál is versenyképesebb új otthon építését jelentette be az Indotek Csoport. A fejlesztések Budapest számos pontján, többek között a XI. és a XV. kerületben valósulhatnak meg. Hüse István ingatlanfejlesztési igazgató szerint a cégcsoport ezzel egy új, példaértékű modellt kíván bemutatni, amely bizonyítja, hogy a jelenlegi költségek mellett is lehetséges megfizethető, minőségi lakásokat építeni. A modell kulcsa az Otthon Start Program kínálta keretrendszer és a piaci logika összekapcsolása, valamint a fővárosi és kerületi önkormányzatokkal való szoros együttműködés.
A bejelentés egy olyan piaci környezetben érkezik, ahol a tartósan magas budapesti lakásárak komoly kihívások elé állítják a vásárlókat, miközben az ingatlanfejlesztők körében elterjedt az a vélekedés, hogy a jelenlegi költségszint mellett már nem lehet megfizethető, minőségi új otthonokat építeni.
Vadonatúj megoldások
Az Indotek Csoport ezzel szemben egy új, partnerségen alapuló modellel bizonyítaná, hogy igenis lehetséges érdemi alternatívát kínálni a vásárlás előtt állóknak. A cégcsoport szerint a sikeres, nagyléptékű városfejlesztés kulcsa a köz- és magánszféra partnersége, ahogyan azt a bécsi Aspern Seestadt projekt is példázza.
Európa egyik legnagyobb, 240 hektáros városfejlesztéseként a projekt nem pusztán lakópark, hanem egy komplex, a "jövő városaként" kezelt ökoszisztéma, amely egyszerre vegyíti a "15 perces város", az energetikai innovációra épülő "Okosváros" és a klímaadaptív "Szivacsváros" modellek tulajdonságait. Az Indotek álláspontja szerint ez a fajta hosszútávú, szakmai együttműködésen alapuló partnerség elengedhetetlen a megfizethető és valóban élhető új városrészek létrehozásához.
„Az általános piaci megítéléssel szemben az Indoteknél hiszünk abban, hogy lehet magas minőségű, korszerű új építésű otthonokat kínálni a használt lakások árszínvonalával versenyképes, sőt, esetenként a panelárak alatti árazással is. Hamarosan több ezer lakással kívánunk megjelenni a budapesti ingatlanpiacon, valódi alternatívát kínálva a vásárlóknak, még olyan hagyományosan drágának mondható kerületekben is, ahol már régóta elszálltak az árak. Az Otthon Start Programhoz hasonló kezdeményezések megfelelő keretrendszert biztosítanak ehhez a modellhez, amely közvetlenül erősíti a kínálatot, így elengedhetetlen az árak normalizálódásához" – mondta el Hüse István, az Indotek ingatlanfejlesztési igazgatója.
Küszöbérték alatt lesznek
Így a XI. kerületben hamarosan több projektet terveznek indítani, ahol a lakások túlnyomó többségét 1,5 millió forint/nm alatti áron fogják kínálni. Mindemellett fontosnak tartják a fővárossal és a kerületekkel folytatott konstruktív párbeszédet is. Éppen ezért támogatják a Fővárosi Közgyűlés által egyhangúlag megszavazott határozatot az infrastrukturális (XI. kerületi villamosvonal) fejlesztésekre vonatkozó fejlesztői hozzájárulásról, illetve készek partnerként együttműködni a kerületi önkormányzatokkal is, legyen szó akár közlekedésfejlesztésről, zöldterületek kialakításáról, vagy akár óvoda-, bölcsőde- és orvosi rendelő korszerűsítésekről.
Az Indotek várakozásai szerint – ellentétben egyes piaci félelmekkel – az új, célzott kínálat megjelenése nem árfelhajtó, hanem éppen árleszorító hatással bírhat. A cégcsoport álláspontja szerint a kínálat érdemi bővülése enyhíteni fogja az ingatlan árakra nehezedő nyomást, ami az egész lakáspiacra pozitívan hathat.
