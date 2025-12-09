Októberben 159,6 milliárd forintos hitelkártya-tartozást tartottak nyilván a magyar háztartások, amire 2017 decembere óta nem volt példa. A hitelállomány az elmúlt években fokozatosan nőtt, és mostanra ismét megközelíti a nyolc évvel ezelőtti szintet, ugyanakkor 2017 előtt ennél jóval magasabb, akár 200 milliárd forint feletti kihasználtság is jellemző volt.

A hitelkártyák megítélése évek óta rossz Magyarországon, nem véletlenül: a hozzájuk kapcsolódó kamatok gyakran 27 százalék fölé emelkednek. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy 2015-től mind a kártyák száma, mind a kihasznált keretek mértéke érdemben csökkent.

Okos és fegyelmezett használat mellett a hitelkártya azonban akár teljesen kamatmentes lehet, sőt egyes bankok pénzvisszatérítést is adnak a vásárlások után. A működésük logikája egyszerű: a bank által biztosított hitelkeretből lehet költeni, majd a havi periódus lezárása után 15 nap áll rendelkezésre a teljes tartozás visszafizetésére. Aki ezt teljesíti, kamatmentesen használja a bank pénzét. Aki viszont részben fizet csak vissza, annak a fennmaradó összeget a felhasználás dátumától számítva magas kamat terheli. Készpénzfelvétel esetén minden esetben kamatot kell fizetni.

A piac mostanra egyértelmű javulást mutat. Októberben a kamatmentes időszakban lévő hitelkártya-tartozások értéke 80,8 milliárd forintra nőtt, miközben a kamatozó tartozás 78,8 milliárd forintot tett ki. Ez jelentős fordulat ahhoz képest, hogy korábban a kamatozó tartozások domináltak.

A közelgő ünnepi szezonban különösen fontos a felelős használat. A Bankmonitor szakértői arra figyelmeztetnek, hogy csak azok válasszák ezt a fizetési formát, akik biztosan vissza tudják fizetni az elköltött összeget a türelmi idő végéig. Ellenkező esetben a hitelkártya továbbra is a legdrágább rövid távú hitel marad.