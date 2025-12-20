Négy medencével, ingyenes parkolással, gyógykezelésekkel nyit újra a Tóalmási Szent András Gyógyvizes Strandfürdő, mindezt ingyen kínálják december 27-én.

A fürdő most október óta zárva tart, mert a termálkút szivattyúja elromlott, de a korábbi évek hagyományokat folytatva a két ünnep közt egyetlen napra megnyitják a létesítményt.

A Tóalmási Szent András Gyógyvizes Strandfürdő, Pest megye legolcsóbb jegyárait kínáló gyógyfürdője. December 27-én a fürdő egy kis ünnepi kikapcsolódást szeretne biztosítani mindenkinek – írta Fodor Sándor Tóalmás polgármestere Facebook-bejegyzésében. A nyílt nap keretében:

feltöltött termálmedence

feltöltött nagymedence

és szauna is várja a vendégeket.

A fürdő reggel tíz órától este nyolc óráig tart majd nyitva, forralt borral is kínálják majd a látogatókat. A Tóalmási Szent András Gyógyvizes Strandfürdő újranyitása január 19-én várható – írta a Termál Online.

A víz 2002-ben ásványvízzé, 2004-ben gyógyvízzé lett nyilvánítva. Szent András gyógyvíz néven került lajstromozásra – írták a fürdő honlapján.