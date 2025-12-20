Tegnap, december 19-én este érkezett bejelentés a rendőrségre, miszerint Dunaújvárosban, a Hold utcában egy négyemeletes társasház földszinti lakásában tűz ütött ki. A körzeti megbízottak perceken belül a helyszínre érkeztek, ahol már sűrű füsttel telített épület fogadta őket – írta a police.hu.

A két egyenruhás nem tétovázott:

leszedték az ablakon lévő szúnyoghálót, majd bementek a füstben álló lakásba. Odabent egy háromtagú családot találtak – egy 72 éves férfit, feleségét, valamint 47 éves, mozgásában korlátozott gyermeküket –, akiket biztonságosan kivezettek az égő épületből.

Időközben a tűzoltók is megérkeztek a helyszínre, és megkezdték a lángok megfékezését, valamint az esetleges további veszélyforrások megszüntetését. A mentőszolgálat munkatársai a család tagjait és a rendőröket is kórházba szállították kivizsgálás céljából.

Az elsődleges adatok szerint a tűz keletkezésével összefüggésben bűncselekmény gyanúja nem merült fel.