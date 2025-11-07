Megkezdődtek a járattörlések a főbb amerikai repülőtereken, miután az Egyesült Államok történetének leghosszabb kormányzati leállása miatt körülbelül 13 ezer légiforgalmi irányító és a Közlekedésbiztonsági Hivatal (TSA) 50 ezer alkalmazottja több mint egy hónapja dolgozik fizetés nélkül.

Ez jelentős személyzethiányhoz, járatkésésekhez és hosszabb várakozási időkhöz vezetett a biztonsági ellenőrzőpontokon, ezért az amerikai légügyi hivatal biztonsági intézkedésekre kényszerül: péntektől járatokat törölnek mintegy negyven amerikai város repülőterén.

Az Economxnak nyilatkozó légiközlekedési szakértő szerint, aki ezekben a hetekben az USA-ba készül, nem feltétlenül kell aggódjon amiatt, hogy lemarad az utazásról, viszont jelentős késés, tumultus a reptereken, vagy – átszállás esetén – a belföldi járatok törlése benne van a pakliban.

Atlantától Houstonig tehermentesítik az alkalmazottakat

A légiforgalmi fennakadásokat figyelő repüléskövető platform, a FlightAware szerint első körben közel 500, péntekre tervezett járatot töröltek, míg az Egyesült Államok Szövetségi Légügyi Hivatala (FAA) már utasította a légitársaságokat, hogy tizedével csökkentsék a járatok számát az ország 40 legforgalmasabb repülőterén.

A Handesblatt pénteken közölte: a légi közlekedés biztonságának javítása érdekében hozott intézkedéssel érintett repterek között van Atlanta, Denver, Orlando, Dallas, Miami és San Francisco is, illetve több nagyváros, például New York, Houston és Chicago légi kikötője is.

Egyes források szerint a járatszámok csökkentését fokozatosan hajtják végre: kezdetben a negyven állomás járatainak négy százalékát törlik – ez a szám emelkedik tíz százalékra.

A Cirium elemzőcég számításai szerint az intézkedés akár napi 1800 járat és több mint 268 ezer ülőhely törlését is eredményezheti, ami káoszt okozhat az utazásokban november két hosszú, ünnepi hétvégéje – különösen a november 27-i Hálaadás előtt, amikor sok amerikai indul útnak, hogy a családjával lehessen.

A nemzetközi forgalom elsőbbséget élvez

Megkérdeztük a légiközlekedési szakértőt a nagy, tengerentúli leállás piaci hatásairól, illetve arról, mit kell tudnia annak, aki Amerikába készül ezekben a hetekben.

Ha az USA repülési piacán a helyzet csak rövid távon marad így, akkor nem lesz különösebb hatással a nemzetközi légi közlekedésre – mondta az Economxnak Varga G. Gábor.

Az Egek Ura blog alapítója részletezte: az Egyesült Államokba induló utasok közül viszont azokat érintheti a korlátozás, akiknek az USA-n belül csatlakozó járatokra van jegyük.

Ha valaki Európából közvetlenül repül például Salt Lake City-be, várhatóan semmit nem fog tapasztalni a járattörlésekből, mert a nemzetközi forgalom prioritást élvez. De, ha például New York-i átszállással repül, elméletileg előfordulhat, hogy törlik a járatát, és módosítania kell az utazási tervein – mondta.

Idegeskedés és tumultus várható belföldön

Ám szerinte még erre is viszonylag kicsi az esély, hiszen az ország belföldi forgalmát összességében 45 ezer járat adja naponta, vagyis a teljes kapacitás csekély részére vonatkozik az elrendelt intézkedés, legalábbis egyelőre.

Ugyanakkor, számítani kell arra, hogy a kapacitáslimitek miatt átmenetileg több lesz a járatkésés – emelte ki Varga G. Gábor.

Ez pedig akár a nemzetközi járatokat is érintheti, illetve a belföldi-nemzetközi csatlakozásoknál is kellemetlenséget okozhat az utasoknak.

Érdemes még körültekintőbben figyelni a járatinformációkat és indulás előtt tájékozódni az aktuális helyzetről – tanácsolta.

Azzal is jó eséllyel számolni kell, hogy bizonyos belföldi útvonalakon nagyobb lesz a gépek telítettsége, mivel a törölt járatok utasait más alternatív járatokra teszik fel a légitársaságok, így magasabb lesz a telt házzal működő járatok aránya.