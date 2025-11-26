Az orosz-ukrán békemegállapodás mielőbbi véglegesítésének reményében Donald Trump képviselőket küldött Moszkvába és Kijevbe – az amerikai elnök ezt közösségi oldalán jelentette be kedden.

Az elnök Truth Social oldalán megjelent bejegyzése szerint

Steve Witkoff különleges elnöki megbízott Moszkvába utazik, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel egyeztessen személyesen, míg Dan Driscoll hadseregért felelős miniszter Kijevben tárgyal az ukrán féllel.

"Az eredeti 28-pontos, az Egyesült Államok által összeállított béketerv finomhangolása megtörtént, mindkét fél részéről további kiegészítésekkel, és már csupán néhány pontról van nézeteltérés" – fogalmazott az elnök washingtoni idő szerint a délutáni órákban kiadott újabb közleményében.

Hozzátette, hogy a moszkvai és kijevi tárgyalásokon elért minden előrehaladásról közvetlenül fogják őt és kabinetjének tagjait tájékoztatni megbízottai.

Donald Trump egyben közölte, hogy

várakozással tekint az elé, hogy létrejöjjön a találkozó közte, Volodomir Zelenszkij ukrán, és Vlagyimir Putyin orosz elnök között, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egy ilyen tárgyalásra csak akkor kerülhet sor, ha a háború lezárásáról szóló egyezség végleges, illetve csaknem végleges.

Az elnök nem sokkal korábban egy fehér házi eseményen a fejleményeket röviden kommentálva kijelentette, hogy közel került a megállapodás az ukrajnai háborúról.

Karoline Leavitt elnöki szóvivő szintén kedden hivatalos közösségi oldalán azt írta, hogy az elmúlt hét komoly előrehaladást hozott egy békeegyezmény felé vezető úton azáltal, hogy sikerült tárgyalóasztalhoz ültetni mind az ukrán, mind az orosz felet. "Van néhány érzékeny, de nem leküzdhetetlen részlet, amire megoldást kell találni, és ez további tárgyalásokat igényel Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok között" – fogalmazott a sajtótitkár.

A békefolyamat részeként Dan Driscoll, az amerikai hadseregért felelős miniszter (Army Secretary) kedden az Egyesült Arab Emírségek fővárosában tárgyalt több órán keresztül orosz tisztségviselőkkel – közölte amerikai adminisztráció.

A Donald Trump által Moszkvába delegált Steve Witkoff elnöki különmegbízott az elmúlt hónapokban számos alkalommal egyeztetett a háború lezárásáról az orosz féllel, de komoly részt vállalt a közel-keleti békeegyezmény kidolgozásában is.

Dan Driscoll, aki Kijevbe utazik, novemberben kapcsolódott be az ukrajnai rendezés érdekében zajló diplomáciai munkába.

Mindeközben Emmanuel Macron arról beszélt, hogy orosz részről "jelenleg egyértelműen nincs szándék a tűzszünetre", és úgy vélte, hogy "továbbra is nyomást kell gyakorolni" Oroszországra, hogy tárgyalóasztalhoz üljön.