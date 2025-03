Tegnap derült ki, hogy újabb helyen, Levél település egyik szarvasmarhatelepén is megjelent a ragadós száj- és körömfájás. Pásztor Szabolcs az InfoRádióban elmondta, a háromezer állatot előbb vakcinázzák a vírusürítés csökkentése érdekében, majd le kell ölni őket. Kezdeményezte a környéken a házi vágásokat is a járvány terjedésének megakadályozása érdekében.

A közelben van egy sertéstartó telep is, és ez az állat meglehetősen nagy hatékonysággal képes terjeszteni a vírust – tette hozzá az országos főállatorvos. Az ott élő állatok leölésére azonban egyelőre nincs szükség, de folyamatosan tesztelik az állományt.

Pásztor Szabolcs országos főállatorvos több azonnali intézkedésről döntött.

Az InfoRádióban ismertette, hogy az érintett állattartó telep körül 10 kilométeres megfigyelési körzetet alakítottak ki, amelynek egy része Ausztriába is átnyúlik, ezért az osztrák hatóságokat is tájékoztatták az esetről. Ezenkívül 72 órás szállítási tilalom lép érvénybe a mosonmagyaróvári, illetve győri járásban, valamint legeltetési tilalom április 7-ig.

Korábban Kisbajcson jelent meg a ragadós száj- és körömfájás vírusa, ott sikeresen védekeztek ellene, majd Szlovákiában azonosították ezt a kórokozót. Szlovákia be is zárkózott, kishatárokon nem lehet bejutni az országba, a nagy átkelőkön fertőtlenítést vezetett be. Pásztor Szabolcs szerint az sem zárható ki, hogy mivel nagyjából egy térségről van szó, akár ugyanaz a vírustörzs terjedhetett át például a szél segítségével.

Az országos főállatorvos azt is hangsúlyozta, hogy ez a betegség emberre nem veszélyes, és a húskészítmények is biztonságosan fogyaszthatók, ha az előírt állatorvosi vizsgálatokon átesnek.