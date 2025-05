Szokásos pénteki interjúja során arról beszélt a miniszterelnök, hogy már 8 milliárdos kárt okoztak a banki hekkertámadások, amelyek ellen lépéseket szavazott meg a kormány. „Mindenki, akinek bankkártyája, digitálisan kezelt megtakarítása van, veszélyben van” - fogalmazott.

Felgyorsult az élet, korábban nehéz volt kicsalni pénzt, amikor még be kellett menni a banka személyesen és aláírni a papírokat, de kényelmetlen viszont megvédte az embert – fogalmazott.

Orbán Viktor szerint kiszolgáltatottabbak lettünk.

Szerinte jóhiszemű emberek a magyarok, könnyű kicsalni a pénzünket, különösen most az online térben – tette hozzá. Orbán Viktor azt is elmondta, hogy nehéz az ellopott pénzeket visszaszerezni, de próbálják, szerinte a hatóság jól dolgozik, mert 1,5 milliárdot már visszaszereztek.

Nem azokat csapják be, aki haszonlesők, ügyeskedők – nemzeti lépések a nemzetközi hálózatokkal szemben

A rendőrségnek vannak lehetőségei, a bűnözői csoportok 80 százaléka ukrán, Ukrajna egy veszélyes ország – fogalmazott a kormányfő.

Ha Ukrajna uniós tag lenne, egyszerűbb lenne nekik, beépülhetnének mindenhova, és nehezebb lenne fellépni ellenük. Most 169 gyanúsítottat sikerült beazonosítani, és elfogatóparancsot adtak ki ellenük, de az a jó, ha az ukránokat kint tartjuk – mondta Orbán Viktor.

Ukrajna felvétele az Európai Unióba tragédia lenne, „milliószám fognak érezni ukránok. Van a bűnözés meg a maffia” – mondta a kormányfő, aki szerint nem is ez a legnagyobb veszély, hanem az, hogy az ukránok olcsóbban is dolgoznának, ezért veszélyeztetnék a magyarok munkahelyeit. De a nyugdíjrendszer és a magyar mezőgazdaság védelme is azt indokolja, hogy nemet mondjunk – fogalmazott. Szerinte úgy kell megegyezni Ukrajnával, hogy az nekünk jó legyen.

Az árrésszabályozás beváltotta az eredményeket

Egy magasabb inflációs korban élünk, ez megviselte az embereket, a következő években senki nem fogja azt mondani, hogy most már alacsonyabbak az árak, de látni kell, hogy 900 élelmiszer árát sikerült csökkenteni – tette hozzá. A drogériákban 420 termék ára alacsonyabb lesz, ezt fenn kell tartani.

Orbán Viktor szerint, amikor Nagy Mártont leigazolta, akkor nem egy politikusra,, hanem egy szakemberre volt szükség. Ő nem egy politikus, ne várjanak tőle sikerorientált kedves mondatokat – mondta a miniszterelnök, szerinte tőle azt kell várni, hogy megoldja a problémáit.

„Nem azt mondom, hogy jó a helyzet, de a baj kisebb” – mondta az árakról.

Fáj nekünk, ami történik Parajdon.

Orbán Viktor szerint sok magyar járt ott az elmúlt években a sóbányában, és magukénak érzik a helyet, ezért sok ember mozdult meg. Felhívta a figyelmet arra is, hogy nem csak Parajdon jelent problémát az árvíz, a magyar kormány minden segítséget meg fog adni az ott élőknek.