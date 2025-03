El sem indult az adriai szezon, de már panaszkodnak a horvát vendéglátósok, hogy habár akadna - főként külföldi - munkaerő, kevesen vannak, akik hagyományos horvát ételkészítésben is jártasak – számol be a Dnevnik.hr.

Pedig egy ilyen szakács több mint két-háromezer eurót is megkereshet a horvát tengerparton.

– A legnagyobb probléma az, hogy a szezon négy-öt hónapig tart, és nagy kihívás ennyi időre gyakorlott, munkaerőt találni – mondta Stjepan Slišković , a Makarskai Riviéra Kézműves Szövetségének elnöke. Legalább 75 000 idénymunkásra lenne szükség a sikeres szezonhoz - az állandó alkalmazottak mellett.

Matko Branković, a makarskai riviérán található egyik szállodalánc munkatársa a Nova TV- nek arról beszélt, hogy rengeteg előnyt kínálnak alkalmazottaiknak: - Van egy sor képzés, és a ma már alapvető juttatások, például a szállás és a meleg étkezés...

Ahogy erről korábban az Index is beszámolt, a horvát tengerparton minden évben áprilisban indul el az őrült toborzás, a séfek mellett folyamatosan keresik a konyhai kisegítőket, a szobalányokat, a pizzasütőket, valamint a grillszakácsokat. Noha a fizetés természetesen függ az állást betöltő tapasztalatától és a munkaidőtől is, általánosságban elmondható, hogy egy séf havonta átszámítva 1-1,2 millió forintot vihet haza, de a pincérek is megkereshetik a maguk havi 1500-1800 euróját, azaz 600-720 ezer forintot. Ráadásul ezek a tavalyi szezon bérei - idén ennél is több lehet. A horvát idegenforgalmi pont arra panaszkodnak, hogy ezekkel a bér-és költségemelkedésekkel, a folyamatos drágulással komoly versenyhátrányba kerültek a spanyol vagy görög tengerpartokkal szemben.

Az adriai apartmanok takarítóiból is óriási hiány van, és ma már a 25 eurós óradíj amit elkérnek, teljesen átlagosnak számít.

Persze, jól lehet keresni, ám a munka kiszámíthatatlan, sokszor igen megterhelő, és jelentős költségek is felmerülhetnek, mint a takarítószerek vagy éppen az utazgatás. Korábban eléggé ódzkodtak tőle, de már attól sem zárkóznak el, hogy külföldi állampolgárokat foglalkoztassanak: csak tavaly 12 ezer munkavállalási engedélyt adtak ki, csak takarítóknak.

Az átszámítva 10 ezer forintos órabér arrafelé sem számít kevésnek, nem véletlen, hogy sokan választják ezt kiegészítő keresetnek - ám ők a legtöbbször bejelentés nélkül dolgoznak, és legfeljebb hétvégente érnek rá.

A horvát turizmus a magas árak nagy vesztese lehet Mindent meg kell tennie a horvátoknak, hogy ne hagyják cserben őket a turisták. Az áremelkedés visszahúzhatja őket, hiszen a görögök és a spanyolok is tudnak természeti csodákat kínálni. >>>

A Balatonra is rengeteg embert várnak - és már nem csak a szezonra

Még ugyan hónapok vannak hátra a balatoni szezonig, ám sorjáznak a hirdetések amelyben a következő szezonra keresnek alkalmazottakat - vagy éppen hosszú távra.

Tihany talán legismertebb éttermébe és cukrászdájába ráadásul nem is idénymunkára, hanem állandóra keresnek felszolgálókat, akik a hirdetés szerint akár nettó egymillió forintos fizetést is megkaphatnak - nyilván borravalóval együtt, bizonyára nagyon kemény munkával.

A felkapott település egyik szállodájába is keresnek munkásokat - például szobalányokat vagy reggeliztetőket. Az ajánlat 325-500 ezer forintról szól, külön felhívják a figyelmet, hogy bejelentett állásról van szó, a lakhatás és a napi két étkezés biztosított, ám azt hozzáteszik a hirdetésben, hogy a szezonális munkavégzés alatt nem 1-2 hetes nyári munkavégzés értendő, hanem minimálisan 2 hónap vállalása szükséges.

Egy aszófői étterembe szakács állást hirdettek meg nettó 3-5000 forintos óradíjért cserébe, szintén állandóra, heti két szabadnapot garantálva.

Balatonfüred leghíresebb kávéházába is pultost keresnek, nettó 1800-3500 forint óránként az ajánlat, ide már lehet menni beugrósnak is vagy idénymunkára.

A város egyik éttermébe pizzaszakácsot is keresnek - bruttó 500 és 800 ezer forint közötti fizetésért. Heti egy nap szabadnapot garantálnak szezonban, szezonon kívül akár többet is. Viszont a lakhatást meg tudják oldani.

Egy népszerű fonyódi családi kávézó is már jó előre, március legelején kitette a hirdetését, a konyhába keresnek munkaerőt, ám érthető okból náluk az az előny, ha nem kell szállást biztosítani. A bér itt megbeszélés kérdése és a legtöbb helyen ez így működik.

- Valóban megállja a helyét, hogy milliókat lehet keresni akár egy szezon alatt, csak sokan akkor jönnek rá, mennyit kell ezért dolgozni, amikor már ott vannak. De nem mindenkinek fekszik ez a tempó – mondta az egyik korábbi szezonkezdetkor Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke. Ez vélhetőleg most is érvényes: a tipikusnak mondható szezonális munkakörökben ez napi 10-12, nem egy esetben több munkaórát is jelent ez naponta, amit azért nem bír mindenki. A vendéglátásban jól lehet keresni, ám nagyon nehéz találni alkalmas munkaerőt, és egyre nehezebb is lesz.

Az jól látszik, hogy egyelőre a hirdetésekben is a biztosra mennek, és ezekre a bejáratott helyekre elsősorban olyanokat keresnek, akikkel tartósan lehet számolni.

Nagy kérdés, hogy mikor beindul a szezon mekkora lesz a kapkodás.

Az elején biztosan nagy lesz az igény a munkaerőre, de hogy idén is akkora lesz-e a hiány belőlük, mint a korábbi években az már egyáltalán nem annyira biztos. A vendéglátással járó, jelentősen megnövekedett költségeket, a magasabb bérigényeket, a húzósabb bérleti díjakat és úgy általában az általános kifehérítést nem feltétlenül képes mindenki kigazdálkodni.