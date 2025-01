A tavalyi év harmadik negyedévében a férfiak havi bruttó átlagkeresetemagasabb volt, mint a nőké; az eltérés az előző év azonos időszakához képest valamelyest csökkent, ez derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adataiból. 2024 harmadik negyedévében avolt, aA nemek közötti kereseti különbség mögött a foglalkoztatási jellemzők eltérései is meghúzódnak. Például a foglalkozás jellege, a ledolgozott munkaidő, az életkor, a legmagasabb befejezett iskolai végzettség, illetve a munkatapasztalat hossza szerinti összetétel eltérése is. A nők keresete intenzívebben nőtt, mint a férfiaké, amihez a tanári és egészségügyi szakdolgozói béremelések is hozzájárultak, illetve hatással volt a bérek emelkedésére a fizikai munkavállalók körében – főként a feldolgozóiparban mért – visszafogottabb bérnövekedés is.