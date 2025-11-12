A megélhetési költségek folyamatos emelkedése miatt

minden ötödik munkavállaló kénytelen másodállást vállalni Horvátországban

– derül ki a Moj Posao legnagyobb horvát álláskereső portál szerdán közzétett friss felméréséből.

A kutatásban 690 válaszadó vett részt, közülük 21 százalék jelenleg is másodállásban dolgozik, legtöbben azért, hogy kiegészítsék a családi költségvetést. A válaszok szerint a legnépszerűbb kiegészítő tevékenységek a vendéglátásban és szolgáltatásokban találhatók: sokan

pincérkednek,

taxiznak,

takarítanak,

illetve alkalmi fizikai munkát vállalnak.

A megkérdezettek többsége szerint egy fizetés ma már nem elegendő a normális élethez. Az infláció, a lakhatási költségek, az élelmiszerárak és az üzemanyag drágulása miatt egyre nehezebb kijönni a havi bevételekből. Többen arról számoltak be, hogy még két jövedelemforrás mellett sem tudják fedezni a kiadásaikat, és vannak, akik harmadik munkát keresnek, hogy elkerüljék az eladósodást.

Mások ezzel szemben új lehetőséget látnak a plusz munkában: saját kisvállalkozásba fognának, vagy egyszerűen valami újat próbálnának ki, ami jobban motiválja őket.

A válaszadók 35 százaléka egyelőre nem dolgozik másodállásban, de komolyan fontolgatja, hogy vállaljon. A leggyakoribb ok a pénzügyi bizonytalanság, illetve a változás iránti igény.

Sokan úgy érzik, hogy jelenlegi munkájukkal nincsenek teljesen megelégedve, ezért a másodállást akár új karrierpálya kezdeteként is látják.

A kutatás szerint a megkérdezettek 16 százaléka egyáltalán nem tervezi, hogy másodállást vállaljon - ők vagy megélnek a jelenlegi fizetésükből, vagy időhiány miatt nem tudnának több munkát vállalni.

A válaszadók 28 százaléka jelenleg munkanélküli, és aktívan keres állást. Számukra a másodállás lehetősége egyelőre nem reális, hiszen elsődleges céljuk a stabil főállás megtalálása.

A felmérés végkövetkeztetése szerint Horvátországban az átlagos nettó fizetés 2025 harmadik negyedévében 1539 euró (mintegy 600 ezer forint) volt.

Mindazonáltal egyre több szakértő és munkavállaló véli úgy, hogy a méltó megélhetéshez legalább 2000 eurós havi jövedelem lenne szükséges - ez tenné lehetővé, hogy az emberek ne csak "túléljenek", hanem biztonságban és méltósággal élhessenek.