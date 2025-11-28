Mint leszögezték, a kormány célja változatlanul az élelmiszeripar fejlesztése, a szuverenitás megőrzése és folyamatos erősítése, továbbá a magyar lakosság teljes körű ellátása jó minőségű, megfizethető élelmiszerekkel, így tejjel és tejtermékekkel - írja az MTI.

Az NGM felhívta a figyelmet arra, hogy az európai tej- és tejtermék-piacon az elmúlt időszakban jelentős feleslegek keletkeztek, amelyek egyre nagyobb kihívást jelentenek a magyar tejfeldolgozó vállalkozásoknak. A tejipar ma több mint 15 ezer embernek ad munkát Magyarországon, ezért az ágazat védelme nemzetstratégiai érdek.

Az elmúlt időszakban érdemi átrendeződések történtek az európai tej és tejtermék piacon, melynek következtében jelentős feleslegek keletkeztek, így egyre több dömpingáras import tejtermék jelenik meg a hazai kiskereskedelemben. Az import növekedése, illetve a termelés bővülése miatt a tejpiacon jelentős készletek halmozódtak fel, melyek finanszírozása egyre nagyobb kihívást jelent a magyar tejfeldolgozó vállalkozásoknak - ismertette az NGM.

A magyar családok élelmiszer-ellátásának biztonságát szem előtt tartva a nemzetgazdasági miniszter korábban már megtiltotta a magyar tulajdonú Alföldi Tej Kft. külföldi befektető által történő felvásárlását.

A kormány, a tej és tejtermék piacon jelentkező kihívások kezelése és a hazai tejfeldolgozó vállalkozások támogatása érdekében újabb lépésről határozott: 50 milliárd forintos elkülönített hitelkeretet biztosít a Demján Sándor Hitelprogram keretében, az Eximbankon keresztül. A forgóeszközhitelek kedvező kamatok mellett, euróban és forintban is elérhetők lesznek a tejfeldolgozó vállalkozások számára.