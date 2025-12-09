Komoly kedvezmények meghirdetésével vágnak bele az év utolsó heteibe a pénzintézetek. A Grantis szakértői megnézték, milyen akciók várják a biztosítóknál és a pénztáraknál azoknak, akik év végén indítanak nyugdíjcélú megtakarítást.

Biztosítók

A Generali 20 százalékos bónusszal jutalmazza a szerződés első évfordulóján azt a szerződőt, aki a minimum 30 ezer forintos rendszeres díjat csoportos beszedéssel fizeti a MyLife Extra Plusz szerződésénél. Az akció a 2025. október 1. és 2025. december 31. között megkötött szerződésekre vonatkozik. A 2025. szeptember 13-tól december 12-ig megkötött első 500 darab nyugdíjbiztosítás mellé pedig még egy masszázskészüléket is ajándékoznak.

A biztosító a nyugdíjbiztosítással már rendelkező ügyfeleinek is akciót hirdet. Azok, akik 2025. november 1. és 2025. december 31. között legalább 100 ezer forintot külön is befizetnek számlájukra. sorsoláson vesznek részt és egy 650 ezer forint értékű utazási utalványt nyerhetnek.

A Posta Biztosító ügyfelei plusz egy havi díjat kapnak, ha 2025. november 17. és 2025. december 11. között PostaÖrökhagyó, PostaTrend vagy minimum 10 éves tartamú PostaTrend Nyugdíj, PostaNyugdíj Aranytartalék vagy PostaSzemünkfénye folyamatos díjas életbiztosítást kötnek. Még egy extra havi díjjal jutalmazza a biztosító a fenti szerződéseket megkötő ügyfeleit, ha fizetési módként banki utalást vagy csoportos beszedési megbízást választanak, és hozzájárulnak az elektronikus kapcsolattartáshoz.

A CIG Pannóniánál ha legalább 650 ezer forint éves díjas, vagy legalább 1625 euró éves díjnak megfelelő biztosítást kötünk, a kezdeti éves díj 70 százaléka helyett 90 százaléknak megfelelő bónuszt írnak jóvá. A forint alapú szerződések esetében az év végéig véglegesített szerződések vesznek részt az akcióban, az euró alapú szerződéseknél december 12. a határidő.

A Metlife-nál ajándék 5 millió forint értékű kockázati életbiztosítás jár 3 évre azoknak, akik december 15-ig kötnek legalább 300 ezer forint vagy 750 euró éves díjjal nyugdíjbiztosítást.

Az Union biztosító díjvisszatérítési akciója az év végéig tart és az aláírt Vienna Time és Vienna Time Select új szerződésekre érvényes. Az kap visszatérítést, aki az alapbiztosítás díját maradéktalanul befizeti, nem él részleges visszavásárlással, és 2035. október 01., 2040. október 01., illetve 2045. október 01-ig az összes elvárt díja rendezve van. A visszatérítés mértéke az addigi legalacsonyabb éves biztosítási díj 20 százaléka.

Nyugdíjpénztárak

Sorsoláson vesz részt az Alfa nyugdíjpénztáraknál minden tag, aki 2025. október 27. és december 31. között legalább 50 ezer forint egyéni tagdíjat fizet be a számlájára. A nyertesnek 100 ezer forintot írnak jóvá a számláján.

Az Aranykor nyugdíjpénztár év végi akciójában minden pénztártag, akinek a számlájára legalább 150 ezer forint egyéni befizetés érkezik, részt vesz a sorsoláson, ahol 500 ezer forint értékű MediaMarkt vásárlási utalványt és 50 ezer forint értékű Decathlon vásárlási utalványt nyerhet.

A Generali nyugdíjpénztár 1 robotporszívót, 2 laptopot, 3 mobiltelefont és 3 tabletet sorsol ki. A nyereményjátékon azok a pénztártagok vehetnek részt, akik 2025. november és december hónapban legalább 80 ezer forint egyéni tagdíjbefizetést teljesítenek.

Azok az MBH nyugdíjpénztár tagok, akik legalább 20 ezer forint értékben tettek egyéni befizetést, a pénztár sorsolásán megnyerhetik a 10 darab 50 ezer forintos MediaMarkt utalvány egyikét, és a fődíjat: egy 150 ezer forintos Hunguest Hotel utalványt.

Az OTP nyugdíjpénztár utalvánnyal jutalmazza egy sorsolás keretén belül a bankkártyás befizetéseket 2025. november 3. és december 23. között. Összesen 25 darab 150 ezer forint értékű MediaMarkt online ajándékkártyát (legalább 80 ezer forintos befizetés esetén) és 25 darab 50 ezer forint értékű MediaMarkt online ajándékkártyát (30 000 forint-79 999 forint közötti befizetés esetén) sorsolnak ki 2026. január 28-án.

A Pannónia nyugdíjpénztár az új belépőinek kedveskedik. A pénztártagok első befizetéseinek 20 százalékát garantált ajándékként jóváírják az egyéni számlájukra.