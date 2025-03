A túlélés a kistelepülések célkitűzése

A MÖSZ-közgyűlés utáni sajtótájékoztatón jelentette be Gémesi György, a szervezet elnöke, hogy levelet írtak a nemzetgazdasági miniszternek, amelyben azt kérdezik Nagy Mártontól, hogy megvalósul-e az eredeti cél, az, hogy a kistelepüléseket a szolidaritási adóból támogatják. Közben Érd polgármestere is elmondta, alig tudják finanszírozni a város működését, és Karácsony Gergely főpolgármester is arról beszélt, hogy az elmúlt öt évben az önkormányzatok finanszírozása reálértékben nagyjából 20 százalékkal csökkent.