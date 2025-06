Demonstrációs és sztrájkbizottság megalakításáról döntöttek a fővárosi cégeknél működő szakszervezetek – közölte Karácsony Gergely főpolgármester hétfőn a Facebook-oldalán.

Karácsony Gergely azt írta: a BKV-dolgozókkal való találkozóján kapta a hírt a döntésről. Indokolt és érthető lépésnek nevezte a sztrájk előkészületét, amelyről – jelezte – a délutáni találkozójukon is lesz módjuk beszélni.

A főpolgármester úgy fogalmazott: „úgy van, ahogy arra a szakszervezetek is utalnak felhívásukban:

aki Budapestet csődbe akarja lökni, azt Budapest magával rántja. A Budapest-ellenes politika az állam csődje.”

A szakszervezetek azt kezdeményezik, Orbán Viktor miniszterelnökkel tárgyaljon a kormány politikájának következményeiről - közölte a főpolgármester, kiemelve: erre bárhol, bármikor készen áll.

A Budapest család 27 ezer dolgozója, az őket képviselő érdekképviseletek pontosan értik: nem mehet így tovább, hogy Budapest finanszírozza az államot. „Nem mehet úgy tovább, hogy a Budapesttől elvett pénzzel a költségvetés lyukait akarják betömni, miközben azok a lyukak egyre nagyobbak. Elszegényítik Budapestet, miközben szegényedik az ország, csak az oligarcháik gazdagodnak” - írta Karácsony Gergely, és úgy fogalmazott: „a városunkért elmentünk a falig, ha kell, át is megyünk rajta. Mert Budapestnek működnie kell, Budapest élni akar, nem csak túlélni.”

A következő napokban a fővárosi cégek dolgozóit is tájékoztatja a lépéseikről - közölte a főpolgármester. Bejegyzése szerint a budapestieket is tájékoztatják, és erre a buszok, villamosok és metrók hangbemondását is felhasználják.