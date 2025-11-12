A drágakő kikiáltási ára átszámítva mintegy 9,6 milliárd forint volt.

A drágakő egykor Rachel "Bunny" Mellon néhai amerikai műgyűjtő tulajdona volt, róla is kapta nevét. Mellon az ékkövet nyakláncon hordta.

A 9,51 karátos, cseppformájúra csiszolt kék gyémánt jelenleg egy különleges gyűrűbe van foglalva, amely egy kígyóra emlékeztet, és amelyet több kisebb fehér gyémánt ékesít.

A vevőnek az árverési összegen felül az aukciósház mintegy 20 százalékos jutalékát és az általános forgalmi adót is meg kell fizetnie, amelynek összege a lakóhelyétől függően változhat.

Az aukciósház megkeresésre közölte, hogy a drágakő egy kínai vevőhöz került.