A Mellon Blue kék gyémánt 20,5 millió svájci frankért (8,5 milliárd forint) kelt el a Christie's aukciósház egyik svájci árverésén.
A drágakő kikiáltási ára átszámítva mintegy 9,6 milliárd forint volt.
A drágakő egykor Rachel "Bunny" Mellon néhai amerikai műgyűjtő tulajdona volt, róla is kapta nevét. Mellon az ékkövet nyakláncon hordta.
A 9,51 karátos, cseppformájúra csiszolt kék gyémánt jelenleg egy különleges gyűrűbe van foglalva, amely egy kígyóra emlékeztet, és amelyet több kisebb fehér gyémánt ékesít.
A vevőnek az árverési összegen felül az aukciósház mintegy 20 százalékos jutalékát és az általános forgalmi adót is meg kell fizetnie, amelynek összege a lakóhelyétől függően változhat.
Az aukciósház megkeresésre közölte, hogy a drágakő egy kínai vevőhöz került.
