Kevesen gondolták volna, hogy az ékszerpiac legfényesebb szegmensében is kialudhat a fény, de lényegében ez történt: a mesterségesen előállított hasonmásokkal és az általában visszaeső esküvő-számokkal egyszerűen nem tud mit kezdeni a gyémántpiac, így törvényszerű, hogy a 2022-es csúcsok után szinte összeomlottak az árak. Egy jó dolog van a történetben, hogy a klasszikus gyémánt egyre többeknek válik megfizethetővé.

A természetes gyémántok ára 26 százalékkal csökkent az elmúlt két évben, de ez még szinte semmi a laboratóriumi körülmények közt előállított drágakövek vesszőfutásához képest: ott a 2020-as megjelenésük óta 74 százalékkal korrigáltak lefelé az árak – számolt be a piaci folyamatokról a The Guardian.

A folyamat öngerjesztő, a potenciális vevők úgy viselkednek, mint a japánok az éveken át tartó defláció alatt, egyszerűen későbbre halasztják a vásárlásaikat, bízva a még alacsonyabb árakban.

Már csak olaj volt a tűzre, hogy a De Beers gyémánttermelő és -kereskedő csoport (piaci részesedésük 40 százalék a bányászatban és 45 százalék az értékesítésben) bejelentette, hatalmas, 2 milliárd dolláros gyémántkészleten ül, annyira visszafogott a kereslet a drágakövek iránt. Kénytelenek voltak emiatt 20 százalékkal visszafogni a kitermelést és az sem véletlen, hogy a De Beers anyavállalatának, a brit Anglo Americannek a részvényeit a 2022-es csúcsot jelentő 41 font helyett már csak 23-24 fonton jegyzik.

A lapnak nyilatkozó szakértő szerint az áresés oka a piac kifulladása: a covid után felfutott a kereslet, realizálódtak az elhalasztott vásárlások, ami után azonban visszaesés következett, a piaci szereplők pedig azt találgatják, hol ér véget a folyamat.

Persze önmagában a kevesebb esküvő még nem lenne elég ekkora áreséshez. Kellett hozzá a kínai kereslet drasztikus visszaesése, valamint az, hogy egyre kevesebb időbe (hetek helyett csupán órákba) telik a mesterséges gyémánt előállítása laboratóriumi körülmények közt. Ezek a szintetikus gyémántok különösen a 2000 után születettek körében népszerűek, olyannyira, hogy becslések szerint az esküvői szegmensben már 45 százalék a részaránya a nem-bányászott gyémántnak.

A Tenoris piackutató adatai szerint az egykarátos természetes gyémánt átlagára az amerikai ékszerboltokban a 2022 májusi 6819 dollárról 2024 végére 5000 dollár alá esett vissza. A laboratóriumi verzió pedig a 2020-as 3410 dollár helyett ma már 900 dollárnál kevesebbért adható csak el.

Kékkel a természetes, pirossal a mesterséges gyémánt árának alakulása. Forrás: Tenoris, The Guardian

A vevők persze örülnek, sokan két-háromszor nagyobb köveket vásárolnak, mint amikor csúcson voltak az árak. De ennek ellenére egyre több neves ékszerész kénytelen felvenni a kínálatába a mesterséges gyémántokat is, bármennyire nincs is ínyükre és szinte biztosak benne, hogy azok ára továbbra is lefelé mozog majd.

Abban bízhatnak egyedül, hogy a gyémántpiac már több sokkot átélt, például az 1700-as években, amikor az indiai bányák mellett Brazília is beszállt a világkereskedelembe, akkor 8 év elég volt ahhoz, hogy az árak a kétharmadukkal csökkenjenek. Majd hasonló árzuhanást váltott ki 1867, amikor Dél-Afrika is megjelent a piacon.