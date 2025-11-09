A burgonyatermesztés hazai jövője komoly veszélyben van, de még nem reménytelen – derült ki Somfalvi-Tóth Katalin, a MATE Növénytermesztési-tudományok Intézete kutatója és Szabó Péter, az ELTE Meteorológiai Tanszék szakértőjének közös interjújából, melyet az Agroinformnak adtak.
A szakemberek szerint a klímaváltozás már nem távoli fenyegetés, hanem napi realitás, amely a burgonyát, mint rendkívül érzékeny növényt különösen súlyosan érinti.
A klíma már a határon túl – csökkenő termőterület, zuhanó hozamok
A magyar burgonya az elmúlt két évtizedben drámai visszaesést szenvedett el: a termőterület negyedére zsugorodott, a termés pedig hasonló mértékben csökkent.
Az ELTE–MATE közös kutatás szerint hazánk ma már a termesztés déli határán fekszik, így a forró, csapadékszegény nyarak a hozamok visszaesését és minőségromlást okoznak.
A 35 °C feletti hőmérséklet, a trópusi éjszakák és a vízhiány egyszerre gátolják a gumóképződést és a regenerálódást.
Ennek következtében egyre nagyobb az importfüggőség, miközben a hazai fajták és technológiák egy része még alkalmazkodhatna az új körülményekhez – megfelelő beruházásokkal és tudással.
Öntözés és talajhőmérséklet – a termés kulcsa
Somfalvi-Tóth Katalin szerint a hagyományos esőztető öntözés ideje lejárt. Bár hűti a növényt, közben roncsolja a talajt és pazarlóan bánik a vízzel.
A megoldás a precíziós vízutánpótlás:
- Csepegtető vagy mikroszóró öntözés, amely kis adagokkal, célzottan biztosítja a nedvességet.
- Talajhőmérséklet-szabályozás vastag szerves mulccsal vagy fehérített takarófóliával, amelyek hűtik a talajt és csökkentik a párolgást.
E módszerek nemcsak a hozamot védik, hanem visszaadják a humuszt és javítják a talajéletet is – különösen a homokos területeken. Ugyanakkor ezek költséges beruházások, amelyek támogatás nélkül sok gazda számára elérhetetlenek – olvasható az Agroinformon megjelent cikkben.
Fajtaszelekció és fogyasztói szemléletváltás
A kutatók szerint a termelési szerkezet és a fajtaválaszték teljes újragondolása elengedhetetlen.
Somfalvi-Tóth hangsúlyozta:
„Rövid tenyészidejű, hő- és stressztűrő fajtákra van szükség, amelyek még a nyári hőhullámok előtt lehozzák a termést.”
Szabó Péter hozzátette, hogy a korai fajták júniusban betakaríthatók, így elkerülhetik a kritikus júliusi hőséget. De a sikerhez a fogyasztók alkalmazkodása is elengedhetetlen:
„A kisebb, szabálytalanabb gumó nem rosszabb, csak más klímában nőtt”
– figyelmeztetett Somfalvi-Tóth Katalin.
A helyi, „klímaadaptált” burgonya vásárlása a magyar termelők fennmaradását is segíti, miközben csökkenti az importfüggőséget.
Tudás és technológia – a precíziós gazdálkodás szerepe
Az alkalmazkodás nem csupán pénz, hanem szaktudás kérdése is. A jövő gazdái azok lesznek, akik:
- precíziós szenzorokat és mérőműszereket használnak,
- figyelik a talajhőmérsékletet, a páratartalmat és a növények stresszállapotát,
- ezekhez igazítják az öntözést és a tápanyag-utánpótlást.
Somfalvi-Tóth szerint a technológiai fegyelem és az adatvezérelt gazdálkodás elengedhetetlen ahhoz, hogy a burgonyatermelés hosszú távon fenntartható maradjon.
Támogatások nélkül nem megy
Az öntözőrendszerek, a takarófóliák, a mulcsanyagok és az új fajták mind komoly beruházást igényelnek. Somfalvi-Tóth Katalin szerint:
„Ehhez célzott, akár pályázati, akár önkormányzati szintű támogatásokra van szükség.”
Pozitív fejlemény, hogy a szakszövetségek már lobbiznak az alkalmazkodási programokért, és egyre több gazda ismeri fel: a klímaváltozás nem átmeneti, hanem végleges trend, amelyhez sürgősen alkalmazkodni kell.
Korai vetés, okos öntözés – a jövő receptje
A kutatások szerint a korábbi vetésidő és a gyorsan érő fajták kombinációja adhat választ a klímaváltozás kihívásaira.
Szabó Péter úgy véli, így még
a forróság előtt be lehet takarítani a termést – ez lehet a magyar burgonya jövője.
Somfalvi-Tóth Katalin az Agroinform cikkében úgy fogalmazott:
„A burgonya megmenthető, ha a gazdák és a fogyasztók egyszerre értik meg, hogy a jövő mezőgazdasága már nem a mennyiségről, hanem az alkalmazkodásról és a tudatos együttműködésről szól.”
