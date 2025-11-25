A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal együtt folyamatosan vizsgálja, hogy a légitársaságok biztosítják-e az utasok jogait és megkapják-e az utasok a meghatározott kártalanítást és segítséget például egy járattörlés vagy egy hosszú késés esetén.

Csak idén nyár végéig a hatóságokhoz több mint 330 fogyasztói panasz érkezett, melyek javarészt a légijáratok törléséhez, jelentős késésekhez és hiányos tájékoztatáshoz kapcsolódtak. Az eljárások eredményeként 38 750 euró, azaz hozzávetőlegesen 15,5 millió forint kártalanítást ítéltek meg az utasoknak

- számolt be az NKFH.

Nemcsak a hatósághoz beérkezett fogyasztói panaszok alapján indultak vizsgálatok, hanem maguk a kormányhivatalok is indítottak hivatalból ellenőrzéseket. Többek között próbavásárlásokat tartottak a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok kiszűrésére, vizsgálták a telefonos ügyfélszolgálatokat az emelt díjas hívások miatt, valamint ellenőrizték a légitársaságok honlapján található tájékoztatásokat is.

A próbavásárlásoknál kiderült, hogy a társaságok nem biztosították a szóbeli panasztétel lehetőségét, vagy nem volt megfelelő a díjtájékoztatás.

Mind a fogyasztói beadványok, mind a hivatalból indult eljárások alapján a hatóság összesen 91 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a légitársaságokra.

A fogyasztóvédelem közlése szerint a tavalyi évhez képest idény nyáron már érezhetően kevesebb járattörlés és késés fordult elő, ami szerintük a határozott hatósági fellépésnek is volt köszönhető. Az NKFH és a kormányhivatalok azonban itt nem állnak meg: jelezték, továbbra is ellenőrzik a légitársaságokat azért, hogy minden utas megkapja a neki járó tájékoztatást, segítséget és kártalanítást.