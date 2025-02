Mindenki nagy reményekkel várta Donald Trump elnöki beiktatását a kripto ökoszisztémában, hiszen sokszor elmondta, hogy nagy szerepet szán a Bitcoinnak a jövőben, sőt, Amerikát a kripto központjává szeretné tenni. Ezzel párhuzamosan nagy cégek, mint a MicroStrategy vagy éppen a BlackRock is folyamatosan vásárolták a bitcoint, nem véletlenül a BTC etf-ek hasítanak.



Majd Trump beiktatása idején elindította saját mémérméjét, a Trumpot, sőt, nem sokkal később indult felesége mémkriptója is, a Melania. A Trump coin több milliárd dolláros market cap-et ért el pillanatok alatt, sokan azt mondják, hogy kis túlzással többet keresett egy nap alatt az elnök, mint az eddigi egész ingatlanpiaci tevékenységével. Jelenleg a Trump piaci kapitalizációja a coinmarketcap.com alapján 3,27 milliár dollár.

Ezt követően kiderült, hogy ez a váratlan kriptopiacra lépés nem csak a solana láncon ezerszámra virágzó mémökoszisztémát szárította ki, hanem más eddig fontosnak gondolt kriptovaluta árfolyamára is negatív hatást gyakorolt: gyakorlatilag elszívta a retail befektetők pénzét más coinoktól. Legalábbis ideig-óráig ezt a hatást láthatjuk, ez persze folyamatosan változik.

Ráadásul az altszezon sem akar elindulni. Az eddigi négyéves mintázatok alapján a BTC felezés (az újonnan létrehozott Bitcoinok száma feleződése) után megindul a Bitcoin árfolyama, és új ath-ra (all Time High - történelmi csúcs) emelkedik a digitális arany. Majd a nyereség egy része átáramlik az altokba. Azonban sokan azt mondják, hogy hiába a korábbi négyéves mintázatok, most másként alakul a piac.

Mémőrület

Ezt számos okkal meg lehet indokolni. Egyrészt a solana lánc, amely két évvel ezelőtt majdnem megbukott az FTX kriptotőzsde összeomlása miatt, később nem csak feltámadt, hanem egyenesen az etherium lánc gyilkosának titulálták. Olcsó tranzakciós díjak jellemzik, számos solana boton másodpercek alatt lehet kereskedni, mert a nagy árfolyam-ingadozások miatt akár öt másodpercen is hatalmas profit múlhat. A bot pedig villámgyors, míg a dexek (decentralizált tőzsdék) lassabbak.

A solana láncon megindult a mémőrület. Ma már kis informatikai tudással bárki kriptót kreálhat. Egy-két programkód és kész is. Sőt, mesterséges intelligencia (MI) ügynökök meg is csinálják helyettünk. Majd indítunk egy X (Twitter)-fiókot, egy honlapot is összedobhatunk, kell még egy telegram csoport, ahol azzal etetjük a népet, hogy ez a mém lesz az új doge, az új bonk vagy az új pepe.

A TrumpCoin Kép: Getty Images , Beata Zawrzel

Intézményi befektetők

Nagyon fontos tényező az intézményi befektetők érkezése is a kriptovilágba. Mikor elindították a BTC, majd később az ETH ETF-eket, akkor a nagy piaci szereplők hatalmas pénzeket fektettek Bitcoinba. Ez gyakorlatilag azt okozta, hogy a magánemberek, vagy ahogy nevezzük, a retail, a nagy befektetők játékszerévé vált. Az árfolyamokat a nagy intézmények rángatják, ha úgy van kedvük, hirtelen eladnak nagyobb mennyiségű Bitcoint, zuhan az árfolyam, a retail,

vagyis a kisember pánikol és elad.

Ismét lépnek az intézményiek, és az olcsóbb árfolyamon felvásárolják a retail pánikeladásait. A két szereplő nincs szinkronban egymással, persze aki retail szereplőként átlátja a folyamatot, és nem pánikol, követi az intézményieket. Most például az Etherium árfolyama dőlt be rendesen, miközben érdekes módon az intézmények bevásárolnak.



„Csak a kezemet figyeljék, mert csalok!” – mondta anno Rodolfó, és ez ma is érvényes. Ha mond valamit egy intézményi befektető, akkor vagy elhisszük, amit mond, vagy nem. De azért Larry Fink, a BlackRock vezérigazgatója mindig ugyanazt mondja: venni, venni és venni.

A kínaiak odavágtak

Időközben piacra dobták a DeepSeek kínai generatív mesterséges intelligencia alkalmazást, amely azt állítja, hogy az OpenAI-ra szánt fejlesztési összegek töredékéért gyártotta le a saját verzióját. Sőt, hamarosan az Alibaba is piacra dob egy változatot, egy generatív nyelvi modellt. Emlékezhetünk rá, hogy az Nvidia árfolyama is zuhant rendesen, merthogy nem az ő drága chipjeivel támogatták meg a DeepSeek-et. De azt is pletykálják, hogy Szingapúr fű alatt rendesen bevásárolt Nvidia chipekből, majd azt titokban Kínába vitték, aminek segítségével megalkották a DeepSeeket.

Ez már az MI igazi hidegháborúja, és ne higgyük, hogy vége a történéseknek! Teljes a bizonytalanság, nem lehet tudni semmit, így azt sem tudjuk, hogy a DeepSeek utánzat vagy valami eredeti.

Mindenesetre a kripto világában az úgynevezett MI-ügynökök fejlesztése az új trend. Idén akár több mint 1 millió MI-ügynök léphet be a Web3 ökoszisztémába, amely egy gépi intelligenciával működő rendszer, és emberi beavatkozás nélkül képes komplex feladatokat ellátni. Az ilyen ügynökök döntéseket hoznak és cselekednek.



Eleinte a kripto világában működnek (pl. hozamok, stake stb.), de később kiléphetnek a nagyvilágba is. Szinte kész üzleti tervet gyárhatnak a vállalkozások számára, működtetik az X-en a marketing-oldalakat, gyakorlatilag céges asszisztenciát jelentenek. Ez döbbenetes mértékben fogja átalakítani a világgazdaságot, csak még fogalmunk sincs a részletekről.

Az MI-projektek mellett említsük meg az RWA-szektort is, vagyis a valós értékek, eszközök tokenizációját, amely nem csak értékpapírok, hanem ingatlanok tulajdonjogát is rögzíthetik blokkláncokon, miközben érmékben fejeződik ki a tulajdoni hányad. A már említett Larry Fink szinte naponta kiáll a tokenizáció mellett, vagyis ez mindenképpen a kriptopiac egyik valódi értéke lesz a közeljövőben.

Jött a vámháború

Egy hete beszakadt a kriptopiac, ami részben köszönhető a nemzetközi vámháborúnak is, amelyet Trump indított el, mikor bejelentette, hogy jelentős vámokat vet ki a Kínából, Kanadából és Mexikóból származó árukra. A döntés azonnali reakciókat váltott ki a piacokon, és komoly esést eredményezett a kriptoszektorban is. Aznap, február 3-án 24 órában több mint 2,24 milliárd dollár értékben likvidáltak pozíciókat a piacon. A legnagyobb likvidációt az Etherium szenvedte el, ahol összesen 609,9 millió dollár long és short pozíció égett el.

Erről már említettük, hogy komoly piaci manipulációk állnak a háttérben. Nyilvánvalóan a kripto az egyik legkockázatosabb befektetési eszköz, ezért, ha a világban pánik tör ki, akkor innen menekülnek először az emberek. Hatalmas az érzelmi hullámzás a háttérben, sokan inkább veszteséggel eladják a coinjaikat, mintsemhogy hátra dőlve kivárnák a tavaszt.

Azonban lassan ismét regenerálódik a piac, a vámháború sem küldte teljesen padlóra a kriptót, sőt, a globális gazdasági bizonytalanság, a vámháború és az infláció hatása hosszú távon a Bitcoin árfolyamának növekedését támogathatja. Rövid távon azonban a piac ingadozhat, ahogy a befektetők a biztonságosabb eszközök felé fordulnak.

Sőt, már sokan mondják, hogy nem is lesz bikapiac, amelyre négy éve várnak az emberek. Mindenesetre 2023 vége és 2024 eleje között már volt egy mini bikapiac, amely alaposan feltornázta a BTC árfolyamát, talán ez is zavaró tényező. Egyelőre minden bizonytalan, kár is volna jóslásokba bocsátkozni, mindenesetre nagyon izgalmas tavasznak nézünk elébe.