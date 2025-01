Kripto: elképesztő robbanás vár ránk 2025-ben, a jövő most kezdődik

To the moon, ahogy a kriptoberkekben szól a közhely, amikor abban reménykednek a hodlerek, hogy a saját érméjük árfolyama kilő és megcsinálja a lambót. De komolyra fordítva a szót, mit várhatunk 2025-ben a kriptopiacon? Most lássuk a világ egyik legnagyobb kriptotőzsdéje, a Coinbase elemzését.