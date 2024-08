Nem kell tartani a csomagszállítási piac összeomlásától, a futárcégeknél jellemző munkaerőhiány és a szezonális ingadozások ellenére országszerte stabil a házhoz rendelt áruk kézbesítése, amelyet folyamatos fejlesztésekkel biztosítanak a szolgáltatók – ez derül ki a legnagyobb piaci szereplők Economxnak küldött helyzetjelentéséből.

A cégeket annak kapcsán kérdeztük, hogy megírtuk: az Egyenlő.hu modern szakszervezetnél kézbesítő alkalmazottak amiatt panaszkodtak, a nyáron hatalmas nyomás nehezedik rájuk, mert fennakadásokba ütközik a csomagok házhoz szállítása. Gyakran a megrendelők hiába várják a megadott címen a küldeményeket, hanem azokat maguknak kell begyűjteni a csomagpontokon, vagy automatákból – emiatt a futárok naponta kerülnek feszült helyzetekbe.

A Magyar Posta, a GLS és a DPD megkeresésünkre jelezte: habár egyre nő az alternatív átvételi helyek kihasználtsága, a legnépszerűbb kézbesítési mód a házhoz szállítás, a küldemények háromnegyedét így kérik a vásárlók.

Ugyanakkor, a vezető futárcégek is érzékelik a megnövekedett igények okozta nyomást, amelyek kiszolgálását beruházásokkal igyekeznek gördülékennyé tenni, igazodva a bővülő fogyasztáshoz. Az is kiemelt üzleti cél, hogy béremelésekkel és különféle juttatásokkal tegyék vonzóvá a kézbesítő szakmát.

MPL: magasan teljesítenek a futárok

A Magyar Posta rendelkezik a legnagyobb kézbesítési hálózattal az országban: 2200 posta, több mint 350 mobilposta, jelenleg 550, de az év végére 700 csomagautomata tartozik az állami rendszerhez, amelyben négyezer darabos elektromos gépjárműflottával rendelkeznek.

Megtudtuk: a vállalatnál országszerte 17 automatizált logisztikai üzemben dolgoznak fel óránként akár háromezer csomagot, és mintegy 4,5 millió címre juttatják el a küldeményeket. Ez a szám folyamatosan bővül, mivel az e-commerce és más, csomagszállítást igénylő piaci szereplők nagy része együttműködik a postával.

Kép: MTI / Róka László

Nem tapasztalunk fennakadásokat a csomagszállításban, amelyet évszaktól függetlenül rugalmasan ki tudunk szolgálni, mert a volumenek alakulásával folyamatosan optimalizáljuk a kézbesítő folyamatokat – közölte az Economxszal a Magyar Posta Zrt. Kommunikációs osztálya.

Ebben annak is szerepe van, hogy adatalapú megközelítéssel követik nyomon, éppen mely csomópontokban sűrűsödik a csomagok mennyisége – ez jellemzően a nagyvárosokban és azok agglomerációjában a leggyakoribb.

A futárok teljesítménye az ügyfélelégedettségi mérésekben az elmúlt félévben 10-ből átlagosan 9,7 pontot ért el. Ugyanakkor az MPL PostaPontokra is egyre többen kérik a szállítást, amelyekből háromezer van országszerte – postákon, postapartnereknél, MOL benzinkutakon, Media Markt vagy COOP üzletekben.

Félezer dolgozót várnak a postához

Ezzel együtt, a munkaerőhiány jelen van a fizikai munkakörökben, a postánál a meglévő 21 és félezer alkalmazott mellé jelenleg ötszáz nyitott álláshelyre keresnek munkatársakat.

Nagy hangsúlyt fektetünk a munkavállalók jövedelmi helyzetének javítására, és például a logisztikánál a munkaerő bevonzása érdekében belépési bónuszt vezettünk be, illetve, mivel a futárok negyedéves munkaidőkeretben dolgoznak, az alapbért kiegészítő teljesítményalapú ösztönzőrendszert működtetünk – jelezte az állami cég, ahol a bérfejlesztéseket többek között a minimálbér és garantált bérminimum alakulása, az infláció, a mindenkori üzleti terv, a társaság gazdasági teherbíró képessége és a szakszervezeti bértárgyalások befolyásolják, de széleskörű a béren kívüli juttatások palettája is.

GLS: nyáron sokan rendelnek home officeból

A GKID gazdaságkutató csoport felméréseiben tavaly és idén is hazánk legkedveltebb csomaglogisztikai szolgáltatójának választott GLS több mint 25 éve van jelen. Az egyik legmeghatározóbb magyar piaci szereplőként 1850 darabos csomagautomatahálózatot működtetnek, amelyhez 1100 darab GLS CsomagPont társul.

A cég egyik specialitása, hogy már a kiscsomag-logisztikai kereteket meghaladó, akár 80 kilogrammos küldeményeket is kézbesítenek. Ügyfeleik között több ezer, főként online kereskedő és B2B cég van, például a divatáru, a műszaki cikk, a játék, a könyv, a háztartási cikkek és egyéb termékek szegmensében.

Két területen érzékelünk jelentős növekedést: az egyik az import az EU-n belülről és kívülről is, illetve megugrott a csomagautomatákba kért kézbesítések száma, ami egy 24 órán át elérhető, rugalmas és gyors átvételi mód – jelezték.

Kép: Getty Images

A GLS-nél a legnagyobb csomagforgalmat Budapesten és Pest megyében tapasztalják, de a megyeszékhelyeken és a nagyvárosokban is jelentős vásárlóerő koncentrálódig, főként a lakóövezetekben, ahol a home office vagy a nyári szabadságok miatt erős a szezonális hatás. Gyakori az is, hogy az irodaházakkal sűrűn ellátott területeken vagy ipari részeken a vásárlók a munkahelyekre rendelik a csomagot.

Év végére növelik a létszámot

A GLS hálózata jelenleg közel háromezer embert foglalkoztat, amelyből a központban körülbelül hétszázan dolgoznak, beleértve az irodai és a szortírozói munkaköröket is.

Elkötelezett és szakképzett munkatársaink vannak, nem jellemző a munkaerőhiány. Most is megfelelő számban dolgoznak nálunk a megbízható futárok, akik rendszeresen kapnak pozitív visszajelzéseket az ügyfelektől, mert az év minden időszakában, a nyáron is a megszokott minőségben kézbesítjük a csomagokat. Minden vásárlói igényt időben kielégítünk, a kiszállítást az esetek 99 százalékában már a csomagok felvételét követő munkanapon megkíséreljük – közölték lapunkkal.

Jelezték azt is, hogy az év végi bevásárlási főszezon közeledtével ütemezetten növelik a szortírozó üzem létszámát, ezzel biztosítják a forgalmas karácsony előtti hetekben a zavartalan szolgáltatást.

Mint kiemelték, üzletpolitikájuk fontos eleme a versenyképes fizetések évenkénti fejlesztése, amelyhez például 13. havi fizetés, cafetéria-rendszer, jóléti támogató program, nyaralási hozzájárulás társul.

DPD: a kínai webáruházak is növelik a forgalmat

Tavaly mintegy 14 millió csomagot kézbesített a DPD, amellyel a vezető szolgáltatók közé tartozik a kiscsomagszállítási piacon. Több, mint ötezer tagú partneri hálózatuk elsősorban olyan webshopokból áll, amelyek kisebb méretű termékekkel kereskednek, ahol a leggyakrabban értékesített kategóriák a cipő, a divatcikkek, a szépségápolási termékek.

Az utóbbi időben szignifikánsan megnőtt a kínai óriás webáruházak térnyerése, ami hatással van a magyar piacra, a forgalomnövekedés ennek is köszönhető – emelte ki a vállalat, megjegyezve, hogy ez az ország egész területén érzékelhető, bár a nagyobb településeken koncentráltabb.

Ahogy a többi nagy cégnél, a DPD-nél is átlagosan 70 százalékban rendelnek házhoz a vásárlók, amely kézbesítési mód ugyanakkor lassú ütemben csökken vagy stagnál egyes területeken, míg egyre nagyobb teret nyernek az alternatív átvételi helyek.

Kép: Getty Images

Alvállalkozók biztosítják a kiszállítást

A DPD-nél jelenleg 280 főt foglalkoztatnak, a kiszállítást végző, mintegy hétszáz munkatárs azonban nem a cég alkalmazottai, hanem őket alvállalkozói hálózat biztosítja, ahol teljesítményalapú bérezés jellemző.

Tartós munkaerőhiány nem jellemző, azonban a fluktuáció nálunk is jelen van, tavaly 30 százalékos volt az arány a fizikai munkakörökben.

A háttérben általánosan az áll, hogy a munkavállalókat például egy kedvezőbb helyszín vagy időbeosztás, magasabb bér, kevésbé megterhelő feladatkör vagy akár személyes okok, egészségügyi problémák csábítják el – fejtette ki a társaság.

Jobb a teljesítmény, ha csomagpontra szállítanak

Úgy tapasztalják, hogy a november-februári főszezonban kevésbé jellemző a létszámingadozás, és a fluktuációs tényezők ellenére is sikerül bővíteni az állományt.

Ez annak köszönhető, hogy az általánosan jellemző, 8 százalékos béremelésekhez képest a DPD-nél 17-20 százalékkal emeltek a fizetéseken, ami mellé cafetéria rendszert, biztosítási és takarékpénztári hozzájárulást, bónuszokat, céges utaztatást és például támogatást kínálnak a dolgozók élelmiszervásárlásaihoz.

Mint megjegyezték, a nyáron is pótolni tudják a szabadságolások vagy elvándorlás miatt kieső munkaerőt, azt azonban érdemes tudni a vásárlóknak, hogy mindenütt időt vesz igénybe az új kollégák betanítása.

Az első időkben kevesebb csomag kézbesítését bíznak rájuk, míg a rutinos kollégák átlagosan 80-150 küldeményt visznek ki naponta, házhoz és a teljesítményt gyorsabban növelő csomagpontokra, automatákba.