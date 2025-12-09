Idén erősebb volt a Mikulás-szezon, mint a korábbi esztendőkben. Bízunk abban, hogy a karácsonyi vásárlás is fogja tudni azokat a számokat hozni, ahogy a kereskedők tervezik - mondta az InfoRádióban a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára.

Neubauer Katalin hozzátette, hogy egyre fontosabb szerepet kap a forgalom generálásában a minél közvetlenebb marketing-tevékenység, vagyis azok a kereskedők tudnak jobb forgalmat bonyolítani, akik személyesebben tudják megszólítani a vásárlókat.

A főtitkár szerint egyébként nagyon nehéz időszakban van a kereskedelem, főleg az élelmiszerszektorban az ársapka alaposan megnehezíti a gazdálkodási körülményeket.

A nem élelmiszerrel kereskedők viszont kedvező adatokról számolnak be.

"Náluk alacsony volt az áremelkedés, és a karácsonyi időszak nagyon jó számokat hozhat számukra" - mutatott rá Neubauer Katalin.

Kitért arra is, hogy a karácsony előtti két hétben tapasztalataik szerint sokkal erősebb szokott lenni a forgalom a fizikai boltokban. Ez annak is köszönhető, hogy az online vásárlók általában előbbre gondolkodnak és a gyakori kiszállítási bizonytalanságok miatt kevésbé hagyják az utolsó hétre az online megrendeléseket. Ilyenkor már áthelyeződik a helyszín a hagyományos boltokra.

Jó iránynak nevezte azt is, hogy karácsonykor mind többen ajándékoznak élményt vagy élménykupont, és olyan ajándékkártyát, amelyet később konkrét termékre lehet levásárolni. Ez szintén növelheti a boltok forgalmát.

Miként az is kedvező jelenség, hogy az utóbbi években elmaradtak a karácsony utáni ajándék cserélési-visszaváltási rohamok.