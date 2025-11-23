Az Arche protestáns jótékonysági szervezet naponta több ezer, szociálisan hátrányos helyzetű családból származó gyermeket támogat Németországban.

Alapítója, Bernd Siggelkow egy vasárnapi interjúban éles hangnemben bírálta és „társadalmi kudarcnak” nevezte, hogy a szövetségi kormánynak lényegében beletört a bicskája a gyermekszegénység felszámolása elleni küzdelembe.

Szerinte a politikusokat valójában nem érdeklik a 18 év alatti polgárok, mivel még nem tényezők a parlamenti választások szempontjából, ezért

csak akkor keresik fel a szociális segélyszervezeteket, amikor kampány van.

Egyre több német gyerek él rosszul

A németeknél is érzékeny téma a gyermekszegénység, mivel a Szövetségi Statisztikai Hivatal adatai riasztó tendenciát mutatnak: tavaly az EU vezető gazdaságában

minden hetedik gyermek a szegénység kockázatának volt kitéve.

A folyamat egyre mérgesedik, mivel az előző évekhez képest 2024-ben több gyermek került nehéz anyagi helyzetbe a családjával együtt – erre pedig már nem tudnak csendben maradni a szociális szféra szereplői.

Bernd Siggelkow, az Arche protestáns segélyszervezet alapítója szerint valóságos kudarc, hogy a 2001-ben bevezetett, évente megjelenő „szegénységről és vagyonról szóló jelentések” ellenére sem történt érdemi előrelépés a kérdésben, sőt,

a szegénységi adatok időközben megháromszorozódtak,

annak ellenére, hogy a születési arány csökken.

Csak akkor fotózkodnak, amikor kampány van

Siggelkow bírálta Németországot, amiért a világ egyik leggazdagabb országa, mégis hiányzik belőle „a szegénység elleni küzdelem stratégiája”.

Azzal is vádolja a politikusokat, hogy elhanyagolják ezt a témát, mivel a gyerekeknek nincs szavazati joguk, ezért

a pártok képviselői csak akkor mennek fotózkodni a segély- és gyermekjóléti szervezetekhez, amikor azzal a választóik körében kampányolhatnak

– idézi a Spiegel.

Riasztóan sok a fiatal hajléktalan

Szavait alátámasztja, hogy friss felmérések szerint a németeknél az anyagi nehézségek egyre több anya és apa számára jelentenek problémát, és

egyre többen még az alapvető szükségleteiket is, mint a lakhatás, a fűtés és az élelmiszervásárlás, csak kínlódva tudják megfizetni.

A Forsa reprezentatív kutatása rámutat: az év eleje óta 15-ről 25 százalékra nőtt azon családok aránya, ahol komolyan aggódnak a megélhetés miatt – ezek a háztartások jellemzően nettó 3000 euró (~1,150 millió forint) alatti havi jövedelemmel rendelkeznek.



Egy másik tanulmány szerint pedig, noha Németországot gazdag iparosodott nemzetként tartják számon, erős jóléti állammal, a 18 és 24 év közötti fiatal felnőttek egynegyede szegénységben él, vagy annak kockázata fenyegeti – a többséget a magas lakhatási költségek nyomasztják.

Beszédes adat, hogy a Katolikus Ifjúsági Szociális Munkaszövetség szerint

a 2024-ben menhelyeken elhelyezett hajléktalanok negyven százaléka 25 év alatti volt a németeknél.