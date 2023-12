Sokan már szeptemberben elkezdenek készülődni karácsonyra, a legtöbben azonban továbbra is a karácsonyi előtti hetekben veszik meg az ajándékokat. Ahogy arról mi is többször írtunk, a magyarok egyre nagyobb arányban bonyolítják online csatornákon a vásárlásaikat, ez pedig azt is jelenti a legtöbb esetben, hogy a fizetés is internetes oldalon történik.

Az online fizetések számával pedig megugrott a visszaéléseké is, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adataiból kiderül, hogy az idei második negyedévben minden korábbinál többször, egészen pontosan 4 686 alkalommal jártak sikerrel a bűnözők.

Bár Magyarországon összességében még mindig alacsony a kártyás csalások aránya a tranzakciók összegéhez viszonyítva, növekedés látható az ellopni kívánt összegeknél is.

A csalók kifinomult módszerei ellen azonban a lakosság jó része nem védekezik: az OTP kutatásából kiderült, hogy a válaszadók

92 százaléka tisztában van azzal, hogy még az óvatosabb embereket is átverik,

85 százalékuk szerint néhány alapszabály betartása javítja a biztonságot,

felük úgy gondolja, hogy ezzel nem érdemes foglalkozni,

a válaszadók harmada pedig még az alapvető biztonsági előírásokat sem tartja be, ha ez a kényelme rovására megy.

„Minden tőlünk telhetőt megteszünk a visszaélések elkerüléséért, de a kártyabirtokosoknak is érdemes betartaniuk néhány alapvető biztonsági szabályt, hogy elkerüljék a csalók csapdáit, ne szenvedjenek akár súlyos anyagi veszteséget az ünnepi készülődés időszakában” – mondta Sonjic László, az OTP Bank Informatikai és Bankbiztonsági Igazgatóságának vezető tanácsadója.

Fontos hangsúlyozni azonban, hogy a bankkártyás fizetés továbbra is az egyik legbiztonságosabb fizetési mód.

„A Visa úttörő szerepet játszott a mesterséges intelligencia alkalmazásában, hogy valós időben észlelje a fizetési műveleteket érintő csalásokat” – mondta Sármay Bence, a vállalat Magyarországért felelős területi vezetője.

Kiemelte: minden tranzakció 500 egyedi jellemzőjét elemzik valós időben, hogy azonnal jelezhessék az illetékes bank felé, ha szokatlan tevékenységet észlelnek rendszereink. Szokatlannak minősülhet az is, ha valaki nem jelzi a bank felé, hogy külföldön fogja használni bankkártyáját – erről részletesen itt írtunk.

Mivel a fizetési technológia egyre biztonságosabbá válik, a csalók már közvetlenül a fogyasztókat veszik célba. A biztonság növeléséhez nemcsak arra van szükség, hogy a vásárlók tisztában legyenek a szabályokkal, hanem azokat a gyakorlatban is következetesen alkalmazzák.

Néhány tipp, hogy ne lopják el a pénzét