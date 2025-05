Szerencséjük volt mindazoknak, akik ki tudták használni a húsvéti, és a május elsejével meghosszabbított hétvégéket a szabadban. Jó ideig hasonlóra nem számíthatunk.

A múlt hét végén egy hullámzó frontrendszer érte el térségünket borongós, az átlagnál hidegebb időjárást okozva, szombaton pedig hidegfront érkezik – mondta a 24.hu-nak Molnár László meteorológus, a Kiderül.hu munkatársa.

Pénteken felhős és napos időszakok váltják egymást, esőre azonban csak elszórtan és elvétve számíthatunk. Szombat késő délután, este azonban egyújabb hidegfront érkezik, elszórtan számíthatunk esőre, néhol záporok, esetleg zivatarok is kialakulhatnak, és ez a változékonyság jellemzi majd a vasárnapot is.

Viszont a hőmérséklet egyik napon sem változik jelentősen, 13–18, 14–20 fok közötti értékekre számíthatunk, amely elmarad az ilyenkor megszokott 20–23 foktól. 2003-ban ezen a napon Bácsalmáson 34,5 fokot mértek, másnap Kiskunhalason volt 30 fok, de 1934-ben, 1945-ben is nagyon meleg volt 30 fok feletti értékekkel – mutatja az Időkép. 1983-ban és 1996-ban is ilyenkor már kánikula volt.

A meteorológus szerint február óta nem volt rá példa, hogy a napi csúcsok ilyen hosszú időn keresztül alulmúlják az átlagot.

Hétvégétől egyre naposabb időben reménykedhetünk, miközben a hőmérséklet szinte semmit sem változik, csütörtök, péntek tájékán pedig egy mediterrán ciklonnak érkezik újabb csapadékzóna.