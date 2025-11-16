A Magyar Nemzeti Bank (MNB) jövő év elején életbe lépő módosítása jelentősen átírja a lakáshitelezés kereteit azok számára, akik 600 és 799 ezer forint közötti nettó fizetést visznek haza. A bankok mindig a hitelbírálat napján elérhető előírásokat veszik alapul, ezért aki ebbe a jövedelmi tartományba esik, könnyen rosszabb feltételeket kaphat, ha csak januárban döntenek a kérelméről.

Akár milliós különbség is lehet két, ugyanarra az ingatlanra beadott igénylés között, pusztán azért, mert átcsúszik az új szabályozás hatálya alá

- hívta fel a figyelmet a Dívány.

A Magyar Nemzeti Bank adósságfék-rendeletének a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatóra (JTM) vonatkozó része módosul 2026. január elsejétől, vagyis az a passzus, amely meghatározza, hogy mekkora lehet az adott jövedelemhez viszonyított maximális törlesztőrészlet.

A jelenlegi szabályok szerint a 600 ezernél többet keresők fizetésének akár a 60 százaléka is mehet törlesztésre, ha legalább 10 éves kamatperiódusú jelzáloghitelt választanak. Ennél alacsonyabb jövedelemnél a limit 50 százalék.

2026-tól viszont a 600-799 ezres sáv is átkerül az alacsonyabb kategóriába, ami a gyakorlatban jóval kisebb vállalható törlesztőt és így alacsonyabb maximális hitelösszeget jelent.

Példának okáért egy 650 ezer forintos nettó fizetés most még lehetővé teszi akár 390 ezer forintos törlesztő vállalását is, jövőre azonban legfeljebb 325 ezret engedne a jogszabály.

A hitelügyintézés ráadásul év végén mindig lassabb, így könnyen előfordulhat, hogy a döntés meghozatala januárra csúszik át.