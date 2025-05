Ne csodálkozzon, ha Görögországban egy drón is belenéz majd a számlájába

Mindent bevetnek a görög adóellenőrök, hogy lefüleljék a nyerészkedőket, akik nem adnak számlát, nem fizetik be az adót vagy csak szezonra nyitnak egy vállalkozást, és hipp-hopp el is tűnnek. Már a drónokat is bevetik olyan helyeken, amelyek nehezen megközeíthetőek vagy zsúfoltak.