A magyar görögdinnye még csak most kezdi meg a combosodást az ültetvényeken, kistestvére, a sárgadinnye már borsos áron robbant be a piacokra – számolt be a Békés vármegyei hírportál.

A békéscsabai piacon 2500 forint körül adják kilóját, ennek ellenére a vásárlók kettesével-hármasával viszik a mézédes gyümölcsöt.

Nagy Balázs medgyesbodzási őstermelő, aki fóliás körülmények között termeszti a sárgadinnyét hangsúlyozta:

a termések már szépek, néhány napon belül elérik az érettséget, de a fő szezon június elején-közepén kezdődik.

A sárgadinnye nemcsak édes és zamatos, hanem vitaminokban és ásványi anyagokban is gazdag – állítólag napi egy darab elfogyasztása már komoly támogatást nyújt az immunrendszernek.

A görögdinnye termesztők közben még várják a megfelelő időjárást. Ancsin László, gerendási termelő szerint a hajnali 6-7 fokos hideg nem kedvez a fejlődésnek, a fóliát így egyes soroknál még nem is merték eltávolítani. A hazai görögdinnye-szezon várhatóan csak június végén, július elején indul.

Addig viszont az import görögdinnyék uralják a boltokat és piacokat – ezekből viszont inkább a felezett, negyedelt darabokat keresik a vevők.