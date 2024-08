Göcző Mátyás, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke hozzátette: mint a legtöbb gyümölcsnek, a görögdinnyének is kedvezett az idei időjárás. Az eddig megszokottakhoz képest most 10-14 nappal hamarabb érett be a görögdinnye. Ennyivel hamarabb azonban a szezon is véget fog érni – írja az Infostart.

A nagyobb termelők minden évben próbálják úgy időzíteni a betakarítást, hogy augusztusban minél hosszabb ideig tudják eladni árujukat, és el tudják látni a magyar fogyasztókat megfelelő minőségű és mennyiségű magyar görögdinnyével.

Göcző Mátyás úgy véli, főként a dél-békési és a jászsági termésnek köszönhető, hogy augusztus közepéig lesz elegendő gyümölcs. A Nyírségben még ennél is később, csak július végén, augusztus elején indul be a szezon.

Amennyiben az időjárás kegyes lesz ezeken a területeken, szeptember közepéig vagy akár szeptember végéig is beszerezhető lesz a népszerű gyümölcs a Nyírségből.

Az elmúlt években nőttek a hazai termőterületek, idén már a becslések szerint 3300 hektáron termelnek görögdinnyét az országban, amelyből 160-180 ezer tonnányi termés származik.

Mint minden más gyümölcsnek, a görögdinnyének is jól jön a promóció és a marketing, ugyanakkor Göcző Mátyás megjegyezte, hogy a nyár egyik legkedveltebb gyümölcse, így népszerűsítésre nem nagyon van szükség. Nem meglepő, mivel a magyar emberek átlagosan tizenhárom kilogramm dinnyét fogyasztanak egy évben.