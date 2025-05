A 2025-ös év drámai fagykárokat okozott a hazai kajszibarack-ültetvényekben.

A FruitVeB legfrissebb adatai szerint a termőterületek 60 százalékában teljes terméskiesés következett be, további 20 százalékban pedig 80–99 százalékos kárt jelentettek. A fennmaradó 20 százalékban is legfeljebb szórványos termés várható.

A tavaszi fagy mellett a hűvös, párás időjárás és a méhek elmaradó beporzó tevékenysége, valamint a moníliafertőzés súlyosbította a helyzetet.

Mihályi László, a Pálinka Nemzeti Tanács elnöke az Agroinformnak nyilatkozva úgy fogalmazott:

a kajszi prognosztizálható hiánya a pálinkapiac legfőbb termékét sodorja veszélybe.

Elmondása szerint a főzdék 99 százalékában ez a legkeresettebb pálinkafajta. Az alapanyag drágulása már most is emeli a késztermék árát, és mivel pálinkát csak hazai gyümölcsből lehet előállítani, ez jelentős kihívás a termelőknek.

A kajszi mellett más gyümölcsök – például a málna – esetében már előfordul, hogy a főzdék erdélyi termésből készítenek italt, de azt már nem „pálinka”, hanem csak „párlat” néven árusíthatják.

A pálinkapiac helyzete már 2024-ben is stagnált, 2025-ben viszont újra visszaesés mutatkozik. Mihályi szerint ez számos kis főzdét sodorhat a megszűnés szélére. A probléma nem csupán gazdasági: a szabályozatlan otthoni párlatkészítés is torzítja a piacot. Sokan ugyanis nemcsak saját fogyasztásra főznek, hanem eladásra is, ellenőrizetlen körülmények között, ami adóelkerüléssel és élelmiszerbiztonsági kockázatokkal is jár.

A jövőt illetően Mihályi úgy véli: ha a terméskiesések tendenciává válnak – márpedig erre utal minden jel –, akkor a kajszipálinka hosszabb távon is eltűnhet a boltok polcairól. A pótlás kizárólag importgyümölccsel lenne megoldható, ám ez az ital nevét is megváltoztatná, ugyanis az EU által védett „pálinka” elnevezést csak 100 százalékban magyar gyümölcsből, Magyarországon készített ital viselheti.

A kajsziból készült ital így legfeljebb párlatként maradhatna forgalomban – de az már nem lenne ugyanaz

– nyilatkozta a szakember az Agroinformnak.