Az idei kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) kampány azoknak szól, akik 2010 előtt vették az autójukat, és azóta is ők a tulajdonosok.

A kampány november végéig tart: a jelenlegi kgfb-szerződéseket december 1-ig lehet felmondani, az új biztosítást pedig december 31-ig lehet megkötni.

A netrisk.hu adatai szerint az átlagos kgfb-díj 2,3 százalékkal csökkent, 30 ezer forint alá, és a biztosítót váltó autósok átlagosan 14 százalékkal alacsonyabb díjra köthetnek szerződést. Tavaly azonban a jogosultaknak mindössze 22 százaléka váltott, így öt autósból négy többet fizetett a kelleténél - hívta fel a figyelmet közleményében az online biztosítási platform.

A kötelező biztosítási piac idei mérlege szerint 2025 november közepéig az autósok összesen több mint 650 ezer új kgfb-szerződést kötöttek, ami közel 14 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

Azok, akik körültekintően választanak biztosítást, és a befizetés módját is megtervezik, jelentős összeget spórolhatnak, a netristk.hu tájékoztatása szerint a váltók többsége elektronikus úton fizet (87 százalék), és jellemzően egy összegben rendezik a díjat (92 százalék).

Nemcsak a kampányban, hanem az év egészében is csökkentek a díjak: a januártól november közepéig megkötött kgfb-szerződések éves átlagdíja 53 ezer forint volt, szemben az egy évvel korábbi 54 ezer forinttal, ami 3,8 százalékos csökkenést jelent. Az MNB adatai szerint a teljes kgfb-piacon az átlagdíj 57,7 ezer forintra mérséklődött, ami 0,8 százalékos éves csökkenésnek felel meg, miközben a kárráfordítás 2,2 százalékkal nőtt, jelezve a verseny erősödését.

A szakértők felhívják a figyelmet, hogy a határidő közeledik, érdemes online összehasonlítani az ajánlatokat, és kihasználni a lehetőséget a megtakarításra.