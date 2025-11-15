Sok autós számára mindennapos helyzet, hogy időlegesen más járművét vezeti, legyen szó családtag, ismerős vagy munkatárs autójáról. A legtöbben úgy gondolják, hogy a tulajdonos beleegyezése teljesen elegendő, ám a jogi szabályozás ennél jóval összetettebb. A Bama.hu a megyei rendőrségnél érdeklődött a kérdésről, az ott kapott válaszok pedig több lényeges részletre is rávilágítanak.

A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a tulajdonosnak valóban nem kötelező írásos engedélyt adnia ahhoz, hogy más vezethesse az autóját.

A gyakorlat azonban sokszor mást diktál: egy rövid, egyszerű kölcsönszerződés jelentős segítséget nyújthat egy szabálysértés vagy baleset esetén.

Az ok pedig az, hogy a hatóság minden esetben először az üzembentartót szólítja meg, és csak egy írásos megállapodás bizonyíthatja egyértelműen, hogy a vezető a tulajdonos tudtával és engedélyével használta a járművet.

A hosszabb távú vagy rendszeres használat már további kötelezettségeket is felvethet. Ilyenkor előfordulhat, hogy a feleknek bejelentési kötelezettségeik vannak, amelyek mind a tulajdonos, mind a használó védelmét szolgálják. Ez különösen fontos lehet akkor, ha a járművet több személy is vezeti vagy ha a használat nem alkalomszerű.

A biztosítási ügyintézés és a baleseti felelősség szempontjából is jelentősen leegyszerűsíti a helyzetet, ha létezik egy rövid írásos dokumentum, amely tartalmazza a jármű adatait, a használó nevét, az engedély időtartamát és a felelősségvállalás feltételeit.

A jogszabály ezt nem írja elő kötelező elemként, de a gyakorlatban ez a legegyszerűbb módja annak, hogy minden érintett nyugodt legyen egy váratlan helyzetben.