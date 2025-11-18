Gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró hét órakor 384,71 forintra erősödött a hétfő esti 384,08 forintról.
A dollár jegyzése 331,16 forintról 331,83 forintra nőtt, a svájci franké pedig 416,28 forintról 417,47 forintra emelkedett.
Az euró jegyzése 1,1597 dollárról 1,1594 dollárra változott.
