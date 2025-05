XIV. Leó pápa múlt csütörtöktől vasárnapig, a weboldalon 8,99 dollárért, mintegy 3200 forintért árusított Topps Now kártyáiból összesen 133 535 darab kelt el. Alapáron ez összesen 1,2 millió dollár, közel 433 millió forintos eladást jelent egyetlen Leót ábrázoló, limitált ideig, mindössze négy napig értékesített gyűjthető kártya esetében.

Ezzel rekordot döntöttek, és Leó minden idők legkelendőbb Topps nem sportkártyává vált, miközben megelőzte a Lionel Messi, a LeBron James és a John Cena kártyák eladásait is.

Az elmúlt pár napban egyébként a másodlagos internetes piacon, így például az ebay-en immár az alapár 3-4-szereséért kínálják az eredetileg 8,99 dolláros pápai Topps-kártyákat.

XIV. Leó pápa bögréken Kép: Facebook, Etsy

A Topps egyébként nem az egyetlen, amely a chicagói pápának emléket állító kártyákat árul: a Leafnek van egy új, 9,99 dolláros, mintegy 3600 forintos kártyája is, amelyen Leót egy mélytányéros pizza fölé helyezték el, valamint olyanok is, amelyeken Chicago látképe, a havas utcák, vagy néhány hot-dog látható az új pápa társaságában – számolt be róla a Guardian.