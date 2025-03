Egyébiránt a magyar kormány is azt ígérte, hogy élenjáró szerepre törekszik a zöldenergia termelésében és tárolásában: így az Energiaügyi Minisztérium 2024-ben a szivattyús energiatárolók, erőművek fokozása mellett tört pálcát . Ám a kapacitás növelésén túl most még jelentős rendszerszintű, megoldandó feladatokat generálnak a megújulók működtetése is: jelesül az sem könnyít a helyzeten, hogy a nap - és szélerőművek átlagos üzemidejét csak 20-25 évre becsülik. Az ország fenntartható energiaellátása érdekében a kormány rögzítette, 2030-ra megkétszerezné a geotermikus energia felhasználását, habár a földhő kutatásába és fejlesztésébe várhatóan óriási volumenű forrásokat, pénzösszegeket kell még befektetni. Ugyanakkor a roppant nagy energiaigényű iparágak, például akkumulátorgyártás Magyarországra telepítése egyáltalán nem racionális, s az áramdrágulás mellett ezt mi sem jelzi jobban, mint hogy a hazai akkumulátoripar jövője erősen megkérdőjeleződött