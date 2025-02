Az egész európai energiapiacon tapasztalt kapacitáshiány Magyarországon is jelentős gondokat vet fel, ugyanis a hazai villamosenergia jelentős részben az importon alapul, ami értelemszerűen komoly ellátásbiztonsági kockázattal jár.

Tavaly az importcsúcs mintegy 3700 MW volt, miközben a csúcs idején csak a fogyasztás több mint hatvan százalékát kitevő, külföldről behozott árammal sikerült biztosítani a hazai fogyasztók ellátását.

A tavalyi év adatait vizsgálva az is megállapítható, hogy mintegy 4550 olyan különböző negyedórás időszak (azaz 47 nap) volt, amikor az import értéke meghaladta a majdani Paks II atomerőmű teljesítményét. Láthatóan ennek 2400 MW beépített kapacitására már most is égetően nagy szükség "lenne – mondta Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő.

A szakember a külföldi függőség csökkentésére irányuló jelentős lépésként említette, hogy új gázerőművi kapacitás létesül Tiszaújvárosban, és korszerűsödik a Mátrai Erőmű. A szakember szerint a magas importarány és a növekvő energiafogyasztás egyaránt indokolja az új fejlesztéseket.

Három pillér

Hárfás Zsolt szerint Magyarország „nemzeti célja az, hogy a jövőbeli igények döntő részét hazai erőművek révén lehessen kielégíteni, ezáltal minimalizálva az import szükségletünket is. Ennek érdekében az egészséges energiamix részeként erőműveket kell építeni. A szükséges fejlesztésnek alapvetően három pillére lesz”:

az atomerőművi fejlesztések,

a megújuló energiaforrások kapacitásának növelése

és további korszerű, magas hatásfokú és szabályozható gázerőművek építése.

A Magyar Nemzetnek nyilatkozó szakember szerint ez utóbbi miatt örvendetes, hogy januárban bejelentették, a Mátrai Erőmű visontai telephelyén egy új 520 MW teljesítményű gázerőmű fog 2028-ra megépülni. Február elején pedig kihirdették a Tiszaújvárosban, az MVM telephelyén épülő új, ezer MW (2×500 MW) kapacitású gázerőmű tenderének nyertesét. Az erőmű megépítésének várható időigénye 3-3,5 év.

Azonban a lapnak nyilatkozó elemző szerint mindezek mellett egy újabb atomerőmű építésére is szükség lehet.

Jól átgondolt megújulók

A megújuló energiaforrások kapcsán a szakember hangsúlyozta, hogy a teljesítményüket reálisan, szakmai alapon kell értékelni, hiszen az időjárás-, napszak- és évszak, sőt évfüggőségük következtében jelentős rendszerszintű, megoldandó feladatokat generál ezek működése.

Ráadásul a teljesítményük folyamatosan a nulla és a beépített kapacitásuk meghatározott százaléka között változik.

Hárfás Zsolt problémásnak látja, hogy a nap- és szélerőművek átlagos üzemideje csak 20-25 év. Ezzel szemben – véli a szakértő – Paks II két VVER–1200 típusú egységének garantált üzemideje hatvan év lesz, ami további húsz évvel meghosszabbítható.