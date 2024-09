Az álomesküvő sokaknak álom is marad

Az esküvők számának csökkenésében a demográfiai változások is jelentős szerepet játszanak, viszont hosszú távon hatással van nemcsak a családalapításra, hanem az ország jövőjére is. Ha kevesebben házasodnak, kevesebb gyermek születik, ami további népességcsökkenést eredményezhet, és ez az állami szociális rendszerek fenntarthatóságát is veszélyeztetheti.