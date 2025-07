Sor került Ramzan Kadirov harmadik fiának, a 17 éves Adam Kadirovnak az esküvőjére Csecsenföldön június végén. Vlagyimir Putyin orosz elnök csecsen hadurának gyermeke korábban már hat kitüntetést kiérdemelt, Csecsenföld hőse címet kapott, és apja biztonsági szolgálatának vezetőjévé nevezték ki. Ezután a csecsen belügyminisztérium kurátora és a köztársaság Biztonsági Tanácsának titkára lett – írja a Meduza.

Titok övezi a menyasszony személyét

Azt nem tudni, hogy pontosan ki is az ara, de feltételezések szerint a csecsen vezető egyik szövetségesének lányáról lehet szó, akinek Medni a neve.

Nővére, Ajszata Kadirov, a legidősebb gyermek tette közzé az Instagramon, hogy az esküvőre a Kadirovok ősi falujában, Ahmat-Jurtban (korábban Tsentoroj) került sor.

Az orosz-ukrán háború dacára nagyszabású lakodalmat hoztak össze. Helyiek elmondása szerint

már három nappal a lakodalom előtt a falu bejáratát lezárták, és csak a meghívott vendégeket engedték be.

Nem fukarkodtak a ceremónián

A fényűzést mutogató villogás sem maradhatott el, mivel Adam Kadirov egy vadonatúj, limitált kiadású Mercedesszel érkezett a szertartásra, amelynek importja hivatalosan tilos (lenne) Oroszországba.

A csuklóján egy gyémántórát viselt, amely legalább kétmillió dollárt ér, átszámítva pedig 678,89 millió forintot kóstál.

Ahogy az megszokott, Adam még lőfegyverrel is pózolt.

Illusztris társaság jelent meg a jeles eseményen: ott volt mások mellett Denis Manturov és Alexander Novak miniszterelnök-helyettesek, az észak-kaukázusi szövetségi körzet elnöki meghatalmazott megbízottja és Jurij Csajka volt főügyész, Leonyid Szluckij, az LDPR elnöke, kilenc régió vezetője, valamint Irán, az Egyesült Arab Emírségek, Törökország és Kazahsztán nagykövete is – legalábbis az idősebb Kadirov elmondása szerint, más forrás, a We Can Explain ezt azonban cáfolja a Telegramon, mondván, többen fizikailag nem lehettek ott.

A 48 éves Kadirov állítólag súlyos beteg – 2019-ben hasnyálmirigy-nekrózist diagnosztizáltak nála, éppen ezért igyekszik biztosítani már most gyerekei jövőjét hatalmi pozíciókban. Ezért is szervezhetett három gyermekének egy Putyinnal zajló találkozót. Az orosz elnök a Kremlben fogadta a csecsen vezető három legidősebb fiát, és gratulált nekik esküvőjükhöz: első fiát, Ahmatot 2023-ban, második fiát, Zelimhant 2024-ben, és harmadik fiát, Adamot 2025-ben, akit a legesélyesebb jelöltnek tartanak apja örökségének továbbvitelére.