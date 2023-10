Jelentősen növeli a szőlő- és borágazat gazdasági és adminisztratív terheit a betétdíjas termékek visszaváltási rendszere és a kiterjesztett gyártói felelősség együttes bevezetése a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) szerint, ezért az érdekképviselet szeretné elérni a szabályozás módosítását – írja a Piac&Profit.

A tanács közleményéből kiderült, hogy az epr-díjat és a bevezetés előtt álló drs szolgáltatási díjat tömegalapú díjtételek alapján számítanák, ami üvegre 4,7-5,7-ször több, mint a műanyag palackokra.

Ennek eredményeként a borászatok valószínűleg műanyagra fog váltani – annak ellenére, hogy az üveg a leginkább környezetbarát csomagolási forma.

Azt is hangsúlyozták, hogy

több olyan termék is van, ami nem tárolható műanyag palackban, így például a pezsgő, amelyet csak nagy súlyú, vastag falú üvegbe tölthetnek.

A társaság szerint nem ártana figyelembe venni, hogy a visszagyűjtött hulladék milyen arányban hasznosítható újra, és ezen alapanyagok felhasználását kellene ösztönözni, illetve fordított esetben korlátozni. Amellett sem lehet elmenni, hogy az európai kultúrának fontos része, hogy a bort üvegpalackba öntjük.

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa hangsúlyozta,

a fentebb említett költségemelkedés fogyasztáscsökkentéssel járhatnak a későbbiekben, ez pedig veszélyezteti az ágazat versenyképességét.

A Tanács arra is felhívta a figyelmet, hogy az ő iparágukban nem egyszerű a csomagolás, egy borospalack regisztrációjához például legalább 25 adatot kell megadni, termékenként 12 palackot kell küldeni mintavételre, és minden terméket külön regisztrálni kell akkor is, ha csak a címkéje változik. A forgalomba hozatali eljárás akár 4 hónapig is tarthat, közben a könnyű, gyümölcsös borokat 5-6 napon belül forgalomba kell hozni, ez pedig a regisztráció időigénye mellett ez lehetetlen.