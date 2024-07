A Hegyközségek Nemzeti Tanácsának (HNT) szakmaközi ügyekért felelős alelnöke közölte:

noha a korán érő szőlőfajtákat általában augusztus közepén vagy végén kezdik el szüretelni, a kánikula miatt idén már július végén elindulhat a betakarítás a csabagyöngye és az Irsai Olivér fajtákkal.

Varga Máté az InfoRádióban elmondta:

elég jók a kilátások az idei termésmennyiséget illetően,

bár a tavaszi fagyok és a nyári jégkárok okoztak problémákat az ország egyes borvidékein, hiszen több száz hektárnyi területet sújtottak a természeti csapások.

Azt sajnos nem lehet egyöntetűen kijelenteni, hogy mindenhol magas termés lesz

– tette hozzá Varga Máté azzal, hogy ugyanakkor a tavalyi gyengébb év után idén nagyobb mennyiségű lehet a termés.

Mint fogalmazott, a tartósan nagy forróság „nem igazán használ” a szőlőnek. A fiatalabb ültetvényeken, ahol még nem nagy a gyökértömeg, már észrevehető az alsó levelek sárgulása: itt már nem biztos, hogy fel tud venni a talajból annyi vizet a szőlőnövény, amennyi a fürtök kineveléséhez, a bogyónövekedéshez szükséges lenne.

Varga Máté arról is beszélt, hogy vannak olyan szőlőfajták is, amelyeket csak ősszel szüretelnek. A későbbi érésű fajták leszedése a szüreti szezon végén történik, ilyen például a rajnai rizling, a cabernet sauvignon vagy más kékszőlők. Ezek a fajták valószínűleg szeptember végén vagy legkésőbb október elején bekerülnek a pincékbe, így a kevésbé alkoholos, gyümölcsösebb vörösborok is viszonylag hamar elkészülhetnek a piaci trendeknek, valamint a fogyasztási szokásoknak megfelelően.

Összességében a teljes szüret két-három héttel korábban kezdődik idén

– tette hozzá az alelnök.