Jövő hétfőn Londonban találkozik Emmanuel Macron francia elnök, Volodimir Zelenszkij ukrán államfő, Keir Starmer brit miniszterelnök és Friedrich Merz német kancellár, hogy egyeztessenek Washington legújabb, az ukrajnai háború lezárását célzó diplomáciai stratégiájáról - jelentette be Macron szombaton. A bejelentés szerint a tárgyalások középpontjában az Egyesült Államok közvetítői szerepének értékelése és az európai álláspont összehangolása áll majd.

A francia elnök az X-en közzétett üzenetében ismét leszögezte: „Ukrajna számíthat feltétel nélküli támogatásunkra.” Macron szerint továbbra is erős politikai és gazdasági nyomást kell gyakorolni Moszkvára, mivel Oroszország „nem a békét keresi”, és csak határozott európai fellépéssel kényszeríthető tárgyalóasztalhoz.

Macron a bejegyzésben élesen elítélte az előző éjjeli orosz támadásokat is, amelyek az energetikai infrastruktúrát és a közlekedési hálózatokat érték jelentős károkkal.

Hangsúlyozta, hogy tartós béke csak akkor képzelhető el, ha Ukrajna olyan biztonsági garanciákat kap, amelyek hosszú távon is megvédik - szerinte ugyanis „ami Ukrajnát veszélyezteti, az Európa biztonságát is érinti”.

A francia elnök, aki a hét elején négyszemközt tárgyalt Zelenszkijjel Párizsban, ismét világossá tette, hogy Donald Trump amerikai elnök békejavaslata csak akkor lehet életképes, ha az európai országok is részesei a folyamatnak, és a végső döntést Ukrajna mondhatja ki.