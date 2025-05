Elon Musk űrcégének, a SpaceX-nek mostantól saját városa is van Texasban, amely anevet viseli – erről május elején döntött a rakétagyár közelében nagyjából 4 négyzetkilométeres területen élő, mintegy félezer lakos, akik valamennyien a SpaceX alkalmazottai, vagy azok családtagjai. „Starbase, Texas. Ez most egy igazi város!” – ünnepelte a szavazás eredményét közösségi posztjában a milliárdos, akinek hatalmas mellszobrot is állítottak azon a településen, ahol a Marsra való repülést megcélzó Starship rakétát építik. Az üzembe több mint háromezren ingáznak naponta a környező városokból, például Brownsville-ből. A hivatalosan várossá nyilvánított terület már saját polgármestert is kapott, illetve feljogosították Elon Muskot, hogy helyi adókat, törvényeket vessen ki, vagy felügyelje az építési engedélyeket és megkerüljön az államban érvényes szabályozási akadályokat – számol be a FAZ.