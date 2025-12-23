A METRO Kereskedelmi Kft. ARO héjas pörkölt földimogyoró 1 kg megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte a termék minőségi nem megfelelősége miatt (avas íz) – tette közzé honlapján friss közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).
Azt írták: a METRO Kereskedelmi Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.
A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) hatóságunk nyomonköveti – tették hozzá.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
- Termék megnevezése: ARO héjas pörkölt földimogyoró 1 kg
- Minőségmegőrzési idő: 09.07.2026.
- Tételazonosító: G6 L52
- Forgalmazó: METRO Kereskedelmi Kft.
- A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek!
- Termékvisszahívás oka: Minőségi nem megfelelőség.
Az NKFH azt kérte, amennyiben valaki a fenti tételazonosító adatokkal rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el.
