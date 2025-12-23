A METRO Kereskedelmi Kft. ARO héjas pörkölt földimogyoró 1 kg megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte a termék minőségi nem megfelelősége miatt (avas íz) – tette közzé honlapján friss közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

Azt írták: a METRO Kereskedelmi Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) hatóságunk nyomonköveti – tették hozzá.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: ARO héjas pörkölt földimogyoró 1 kg
  • Minőségmegőrzési idő: 09.07.2026. 
  • Tételazonosító: G6 L52
  • Forgalmazó: METRO Kereskedelmi Kft.
  • A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek!
  • Termékvisszahívás oka: Minőségi nem megfelelőség.  
ARO földimogyoró
ARO földimogyoró
Kép: NKFH

Az NKFH azt kérte, amennyiben valaki a fenti tételazonosító adatokkal rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el.

