Peking zöld utat adott a Pohaj-szoros alagútjának, amely Dalian és Yantai városait köti majd össze.

A hatalmas infrastrukturális beruházás két párhuzamos, nagysebességű vonatoknak készülő vasúti alagútból áll majd, amelyek közel 123 kilométer hosszúak, amiből mintegy 90 kilométeren a tengerfenék alatt helyezkednek el.

A vonatok több mint 240 km/h sebességgel haladhatnak majd, amivel a jelenlegi 6-8 órás utat 40 percre csökkenthetik. A kínai beruházás becsült költsége 220 milliárd jüan, azaz körülbelül 23 milliárd euró, közel 9 ezer milliárd forint, a várható építési idő pedig 10-15 év.

A Pohaj-tengeri alagút nem csupán egy példa nélküli mérnöki kihívás. Kína infrastrukturális hálózatának stratégiai eleme: megkönnyíti a Peking és Tiencsin között jelenleg folyó vasúti forgalmat, megerősítve az északkeleti ipari régiók, a Pohaj-tengeri gazdasági övezet és a Jangce-delta közötti kapcsolatokat. Más szóval, egy olyan projektről van szó, amelyet nem szimbólumként, hanem nemzetgazdasági és logisztikai eszközként terveztek.

A megvalósítást nehezíti, hogy egy földrengéseknek aktívan kitett, szeizmikus zónában kell dolgozni, miközben a szellőztetéssel, a vízszigeteléssel, a biztonsággal és a környezetvédelemmel kapcsolatos problémákat is meg kell oldani.

Az Il Messaggero írása szerint a kínai beruházás összehasonlítása Olaszországgal elkerülhetetlen. A Messinai-szoros hídja, amely alig több mint 3 kilométer hosszú lenne, a köztársaság történetének egyik legvitatottabb infrastrukturális beruházása. Többször is bejelentették, elhalasztották és újraindították, az évek során inkább vitatéma lett, mint konkrét projekt. Amíg az első kő letételére várnak, Szicília és Calabria közötti összeköttetés továbbra is a kompokra támaszkodik, közismert határidőkkel, költségekkel és korlátozásokkal.