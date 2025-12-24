A karácsony előtti utolsó napokban zsúfoltak az üzletek Olaszországban, különösen Róma belvárosában, ahol a rendőrség irányítja a vásárlók tömegét. A boltok hagyományosan december 24-én estig tartanak nyitva, és a forgalom alapján az idei ünnepi időszak a kereskedők szempontjából kifejezetten erősnek tűnik.

A Confcommercio számításai szerint az olasz háztartások csak a december 24-i vacsorára és a december 25-i ebédre mintegy 3,5 milliárd eurót költenek, ami félmillió euróval haladja meg a tavalyi szintet. A növekedést elsősorban az inflációval magyarázzák.

Rómában önmagában kétmilliárd euróra becsülik az ünnepi kiadásokat, ami az országos összeg 7,6 százalékát teszi ki. Ajándékokra az olaszok fejenként közel 300 eurót költenek, és a lakosság 81 százaléka vásárol meglepetést, ami majdnem két százalékponttal több idén, mint egy évvel korábban.

A legnépszerűbb ajándékok listáját

az élelmiszerek és borok vezetik közel 20 százalékos aránnyal,

ezt követik a kozmetikai cikkek (15 százalék),

majd a ruházati termékek (13 százalék).

A vásárlók 23 százaléka kizárólag üzletekben költ, míg a többség online rendelést is igénybe vesz.

Az ünnepi asztalokról idén sem hiányzik az olasz pezsgő: körülbelül 60 millió palack prosecco és pezsgő fogy el, szinte kizárólag hazai termékekből. Szenteste a hagyományos menü halat, kagylót és tengeri gyümölcsöket tartalmaz, míg december 25-én az édességek kerülnek előtérbe. Panettonéra és pandoróra több mint 500 millió eurót költenek az olaszok.

A karácsonyi időszakhoz kapcsolódó téli vakáció – amely vízkeresztig, január 6-ig tart – alatt 19 millió olasz utazik, többségük belföldön. Jelentős a dél-olaszok aránya, akik északon dolgoznak, de az ünnepekre hazautaznak.

A kedvező fogyasztási adatok mögött azonban egyre súlyosabb társadalmi problémák húzódnak meg.

A Confcommercio elemzése szerint csökken a középosztály vásárlóereje, miközben nő a szegénységben élők száma. A több mint 58 milliós országban idén már mintegy 10 millió ember él szegénységben vagy mélyszegénységben.

Milánóban a Mindennapi kenyér nevű szegénykonyha 2025-ben rekordévet zárt, több mint 1,5 millió embernek nyújtott segítséget. Advent utolsó hétvégéjén

naponta közel ötezren álltak sorban egy tál ételért. A rászorulók 70 százaléka 35-50 év közötti bevándorló, míg 30 százalékuk idős olasz.

Emellett a Szent Egyed közösség december 25-én országosan mintegy 80 ezer rászorulónak szervez ünnepi ebédet, éles vonalat húzva ezzel az olasz karácsony két formája között.