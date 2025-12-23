Ugyan már milliók használják a MOHU Repont automatáit különböző rendszerességgel, azonban még mindig előfordul, hogy olyasmit dobnak be a visszaváltóba, amit nem kellene. Emiatt pedig már figyelmeztetések is megjelentek a gépeken.

Az ATV szúrta ki, hogy a Repont automatákon most már külön felhívják a figyelmet arra, hogy tilos Sodapop patront az automatába dobni. Ugyanis a patron hiába üres, ettől még robbanásveszélyes. Ezeket kizárólag a pénztárnál lehet leadni.

A MOHU egyébként közlése szerint a karácsonyi és az év végi napokat illetően is megnövelt logisztikai kapacitással készül, mivel ilyenkor kiugróan sok palackot váltanak vissza. A cég több teherautót és több begyűjtési napot állít hadrendbe az ünnepi időszakban, így december 24-én és az azt követő napokon is gyakrabban ürítik a visszaváltó automatákat.

Tavaly csak az ünnepek után bizonyos napokon 10 milliónál is több palackot váltottak vissza, 2025-ben pedig mintegy 2,8 milliárd palack, doboz és üveg forgott vissza a rendszerbe.