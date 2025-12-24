Habár egyre elterjedtebb, hogy sokan már az advent idején előre feldíszítik a karácsonyfát, a magyar családoknál még mindig dívik az a hagyomány, hogy a nagytakarítás, bevásárlás, ajándékcsomagolás után szentestére ölti fel teljes pompáját az ünnepvárók otthona.

Ennek része a karácsonyi fényfüzérek, villogó izzósorok felfüggesztése is, amihez viszont tanácsos figyelembe venni a biztonsági szabályokat. Az elektromos áram kezelésében három gyakori hiba rendkívül veszélyes lehet.

Túlterhelt konnektorok: tűzveszély a láthatáron

Például, egy szabványos dupla konnektor maximum 3600 wattot képes kezelni, amit azonban több nagy teljesítményű készülék egyidejű csatlakoztatása gyorsan túlterhelhet.

Különösen a vízforralók és a kenyérpirítók fogyasztanak jelentősen több energiát, mint azt a legtöbb ember gondolja. Ezért ezeket a háztartási készülékeket nem szabad ugyanabba a konnektorba csatlakoztatni – figyelmeztet a németországi MyHammer szakportál.

A túlterhelt áramkörök tipikus figyelmeztető jelei:

villódzó fények

meleg vagy zümmögő elektromos aljzatok

kioldó biztosítékok

égett szagú vagy elszíneződött elektromos konnektorok

Melegszik a feltekerve hagyott hosszabbító

Bár a tekercselt hosszabbítók kényelmesek, de jelentős kockázatokat hordoznak.

Mindig teljesen tekerjük le a hosszabbítókat, és ellenőrizzük a csatlakoztatott eszköz teljesítményét – szól az intelem, ami szerint, ha a teljesítmény túl magas, a kábel túlmelegedhet, és a legrosszabb esetben tüzet okozhat.

A hosszabbítók és elosztók sem alkalmasak a nagy háztartási gépekhez, például hűtőszekrényhez vagy sütőhöz, amelyek túl sok áramot fogyasztanak. Fontos a kábelek rendszeres ellenőrzése is az esetleges sérülések szempontjából, mivel a szakadás vagy a törés használhatatlanná teszi az eszközt, amit így inkább ki kell dobni, ne próbáljuk házilag megjavítani.

Népszerűek a LED-es égősorok, amelyen az izzók hidegek maradnak, de a transzformátoruk ugyanúgy felmelegedhet. A Német Műszaki Ellenőrzési Szövetség (TÜV) szerint ezeket távol kell tartani a szőnyegektől, bútoroktól és a függönytől, míg a transzformátor körül hagyjuk, hogy szabadon keringjen a levegő a túlmelegedés elkerülése érdekében.

Bár látványos, de éjszakára ne maradjon a fény!

Sok helyütt bekapcsolva hagyják a karácsonyi világítást éjszakára is, vagy amikor távol vannak. Holott ez jelentősen növeli a tűzveszélyt, mert a lámpák közben felforrósodhatnak, és nem tudjuk azonnal orvosolni, ha a karácsonyfa vagy épp a sötétítő lángra kap.

Ezért a tanácsok szerint mindig ki kell kapcsolni és kihúzni a konnektorból az izzósort, amikor használaton kívül van, különösen éjszaka. Ez még a modern, LED-es fényfüzérekre is érvényes: azokat sem szabad folyamatosan bekapcsolva hagyni, amelyek nagyon kevés hőt termelnek, hagyni kell lehűlni a trafót. Ezzel ráadásul pénzt is megspórolunk az áramfogyasztásban.

Jobb, ha ellenőrizzük a füstérzékelőt

Akadnak még praktikus szempontok karácsonyra. Például érdemes kerülni az olcsó töltőkábeleket, a nem tesztelt eszközök ugyanis gyakran nem felelnek meg a jogi, biztonsági követelményeknek.

Kizárólag kültéri lámpákat használjunk a kinti díszkivilágításhoz: erkélyeken és kertekben csak időjárásálló kábel megengedett, ne akarjuk beltéri eszközzel megoldani a dekorálást, nehogy nagyobb legyen a fényesség, mint amit terveztünk

– fogalmaznak.

Arra is ügyeljünk, hogy a közelben lévő virágok öntözésekor mindig kapcsoljuk le a karácsonyfa égőit, a kiömlött folyadékot azonnal töröljük fel! A kábelekre kerülő nedvesség ugyanis növeli az áramütés és a rövidzárlat kockázatát. Végül tanácsos ellenőrizni a füstérzékelőket is, és a nyugalom kedvéért legyen a közelben tűzoltó készülék vagy tűzoltó takaró.