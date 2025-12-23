A „Gdzie się ukryć” („Where to hide”) nevű alkalmazást Lengyelország belügyminisztériuma indította el, amelynek lényege, hogy háború vagy veszélyhelyzet esetén megmutatja a felhasználóknak, hogy merre található a legközelebbi óvóhely.

Az applikáció weben és különálló mobilalkalmazásként is elérhető, és a felhasználó tartózkodási helye alapján, térképen mutat rá a legközelebbi óvóhelyekre, emellett pedig jelzi, hogy az adott hely állandóan elérhető-e vagy sem.

A Notes from Poland szerint ugyanakkor számos hibája van az alkalmazásnak: csak az óvóhely pontos címét és elérhetőségét mutatta, de annak típusáról és kapacitásáról már nem adott információt, sok feltüntetett hely pedig magánterület, például társasházi mélygarázs.

Emellett a kereső funkció sem működött az alkalmazásban, noha több tech portál is megjegyzi, hogy a rendszer még fejlesztés alatt áll és később még bővülni fog funkciókkal.

Az ukrajnai háború kitörését követően mérte fel a lengyel kormány, hogy klasszikus bombabunkerekben csak mintegy 1,3 millió, azaz az ország lakosságának kicsivel több mint 3 százaléka fér el. Egy későbbi kormányzati felmérés viszont azt mutatta, hogy „rejtekhelyekben” és „ideiglenes menedékhelyeken” (például metró és alagutak) összesen közel 50 millió embert tudnának elszállásolni.

Marcin Kierwiński belügyminiszter a hónap elején hangsúlyozta, 2025-ben 5 milliárd zlotyt költöttek lakosság- és polgári védelemre.